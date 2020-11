PS5 erste Versandbestätigungen bei MediaMarkt und Saturn, aber viele schauen in die Röhre

Während die PS5 vor dem Launch am heutigen 19. November 2020 in zwei Wellen vorbestellt werden konnte, gibt es passend zum Launch bei einigen Händlern neues Kontingent. Behaltet heute unbedingt PlayCentral.de im Auge, um keine Meldung hinsichtlich der PS5 zu verpassen.

Bei einigen Händlern wie Amazon und Otto soll es heute im Laufe des Tages definitiv wieder Konsolen geben. Beide Unternehmen haben dies kürzlich bestätigt. In unserem Shopping-Guide erfahrt ihr mehr zur Verfügbarkeit:

Ob auch MediaMarkt und Saturn mehr Konsolen anbieten werden, ist noch unklar. Doch auch für Vorbesteller sieht es gar nicht so gut aus. Zumindest nicht für alle. Viele haben sich darauf gefreut, die PS5 am Release-Tag in den Händen zu halten. Doch so wird es bei vielen einfach nicht kommen.

Während einige Vorbestellungen storniert wurden, warten andere immer noch auf ihre Versandbestätigung.

Die Unternehmen haben sich zwischenzeitlich abgesichert, indem sie allen Vorbestellern eine entsprechende Meldung haben zukommen lassen. In dieser Meldung vorab hieß es, dass bei der Auslieferung der PS5 zu einer Verzögerung kommen könnte. Ein rechtzeitiger Versand könne also nicht garantiert werden. Hier der E-Mail-Auszug:

Wann kommt meine PS5? Zum aktuellen Zeitpunkt lässt es sich nicht mit Bestimmtheit sagen, wann alle Vorbesteller ihre Hardware erhalten werden. Sicher ist, dass nach und nach einzelne Versandbestätigungen und somit die PS5-Konsolen verschickt werden.

Im Service-Center erhält man keine Antwort. Auf der einen Seite heißt es, dass die Konsole mit einer „leichten Verzögerung“ verschickt werden könnte und auf der anderen, dass sie erst im „Januar 2021 ausgeliefert“ werden könnte.

Die Mitarbeiter weisen darauf hin, dass die „Ware bereits bezahlt“ wurde. Diese Bezahlung musste schließlich kurz nach der Bestellung erfolgen. Heißt also, dass die Konsole schon irgendwann kommen werde. Nur wann, bleibt demnach einfach offen. Dass dies keine befriedigende Antwort sein kann, sollte allen Beteiligten klar sein. Zurück bleiben verärgerte Kunden Fragezeichen über dem Kopf wie Questgeber in einem MMO.

Wichtig: Wenn ihr bei Saturn und MediaMarkt bis heute noch keine Versandbenachrichtigung erhalten habt, wird sie auch nicht am Launch-Tag bei euch zu Hause eintreffen. Dies solltet ihr beachten und etwaiges Warten vermeiden.

PS5: Vorbesteller-Chaos im Rückblick, wie ist die aktuelle Lage in Deutschland?