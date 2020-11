Die PS5 steht vor der Tür, oder auch nicht? Viele konnten bis jetzt immer noch keine Konsole vorbestellen, da sie immer wieder ausverkauft ist. Am kommenden Donnerstag, den 19. November ist es schließlich so weit und die PS5 von Sony erscheint in Deutschland.

Nun stellten wir uns die Frage, ob es nicht neues Kontingent zum Launch-Tag geben könnte und bislang gab es von Otto schon eine Antwort. Doch auch Amazon hat nun verlauten lassen, dass Nachschub am Release-Tag vorhanden ist!

Amazon bestätigt Nachschub zum PS5-Release

Zumindest wissen wir jetzt, dass sich ein Blick in den Onlineshop von Otto.de und Amazon lohnt. Amazon klärt sogleich noch über die Uhrzeit auf. Ihr solltet am 19. November 2020 ab 13 Uhr im Shop vorbeisehen.

Hier lest ihr die Bestätigung, die wir von Amazon erhalten haben:

Sie weisen darauf hin, dass die Lagerbestände sehr begrenzt sein werden. Ihr solltet also schnell sein und den Zeitpunkt auf keinen Fall verpassen, falls ihr eine Konsole am Release-Tag kaufen möchtet.

Wie es bei MediaMarkt, Saturn und Co. aussieht, ist bislang noch nicht kommuniziert worden. Wahrscheinlich wird es auch hier neues Kontingent wie bei allen größeren Onlineshops geben.

Wir werden diesen Beitrag regelmäßig aktualisieren und euch auf PlayCentral.de mitteilen, sollte es Neuigkeiten zu der Verfügbarkeit der PS5 in Deutschland geben.

