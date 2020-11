Bereits am 17. November 2020 wies uns Amazon darauf hin, dass die Konsole am Release-Tag, also am 19. November wieder vorrätig sein wird. Wenn ihr die PlayStation 5 in Deutschland erwerben möchtet, ist das ab sofort möglich. Aber es gilt einiges zu beachten!

Das neue Kontingent zum Launch-Tag wird über alle Maßen begrenzt sein. Demnach ist es nicht sicher, dass heute alle eine Konsole erhalten, die sich eine kaufen möchten. Das bedeutet also, dass ihr sehr schnell sein müsst bei eurer Bestellung. Hier geht es direkt zur Produktseite von Amazon. Sicherheitshalber binden wir euch direkt die Links zu den anderen Shops ein, falls sie schon ausverkauft sein sollte:

Hinweis: Bei den meisten Onlineshops ist das Kontingent schon wieder vergriffen oder sie sind kontinuierlich down. Amazon könnte der letzte große, verbleibende Shop sein, wo es heute noch Konsolen gibt. Die sollen zwar laut Aussage ab 13 Uhr live gehen, doch schaut schon jetzt regelmäßig vorbei. Bei anderen Shops ging es auch schon früher los.

Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches...

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese...

Raytracing: Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um...

Hier erhaltet ihr zudem die PS5 in der Digital Edition. Falls die Laufwerk-Variante schon weg ist, könnte dies eine Alternative für euch sein:

Zudem wird die Konsole heute bei folgenden Märkten erhältlich sein:

Sony PlayStation 5 - Digital Edition Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches...

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese...

Raytracing: Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um...

Amazon bestätigt Nachschub zum PS5-Release

Der reguläre Verkauf startet heute am 19. November 2020 ab 13 Uhr, doch nun ploppen schon vereinzelt Bestände vor dieser Zeit auf. Schaut also ab sofort und vor allem ab 13 Uhr regelmäßig vorbei, um die PS5 auf keinen Fall zu verpassen.

Hier noch einmal die Nachricht, die wir von Amazon erhalten haben. Sie gibt Auskunft über die heutige Verkaufsaktion der PS5:

© PlayCentral.de

Wir betonen noch einmal, dass die Lagerbestände sehr begrenzt (!) sein werden. Ihr solltet also schnell sein und den Zeitpunkt auf keinen Fall verpassen, falls ihr eine Konsole am Release-Tag kaufen möchtet.

Parallel könnt ihr es bei Otto.de versuchen. Auch hier wird es heute Nachschub geben, wie bereits bestätigt wurde.

Wir werden diesen Beitrag regelmäßig aktualisieren und euch auf PlayCentral.de mitteilen, sollte es Neuigkeiten zu der Verfügbarkeit der PS5 in Deutschland geben. Mehr Infos erhaltet ihr in unserem Shopping-Guide zum Launch:

Wo PS5 kaufen zum Launch? Unser großer Shopping-Guide