PS5: PSVR-Headset unterstützt nur abwärtskompatible PS4-Version

Möchtet ihr die virtuelle Realität in Form von PSVR auf der PS5 nutzen, müsst ihr im Vorfeld einige Dinge beachten. Denn um das VR-Headset von Sony auf der kommenden Konsole überhaupt benutzen zu können, benötigt ihr einen speziellen Adapter. Dieser wird benötigt, um die VR-Brille mit der Kamera der PS4-Konsole verbinden zu können. Die PS5-Kamera ist aus bislang unbekannten Gründen nicht mit der PSVR kompatibel.

Wie ihr den Adapter als Besitzer einer PSVR ganz einfach und kostenlos bestellen könnt, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Derzeitige PS5-Spiele nicht mit PSVR kompatibel

Doch damit noch nicht genug. Nutzt ihr beispielsweise die PS5-Versionen von No Man’s Sky oder Hitman 3, müsst ihr auf ein VR-Erlebnis verzichten. Die Lösung liegt lediglich darin, zu den PS4-Versionen dieser Titel zu greifen, da diese dank Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 funktionieren.

Um also die Problematik noch einmal verständlicher zusammenzufassen: Solltet ihr zum Release am 19. November eine PS5 erhalten und PSVR auf der Konsole ausprobieren wollen, dann solltet ihr die PS4-Versionen von PSVR-unterstützten Titeln kaufen. Kauft ihr einen PS5-Titel, erhaltet ihr keine PSVR-Untersetzung.

Allerding haben sowohl „Hitman 3“ als auch „No Man’s Sky“ kostenlose Upgrade-Pläne. Jeder, der „No Man’s Sky“ besitzt, kann kostenlos auf die PS5 upgraden und auch seine gespeicherten Daten übernehmen. Wie es heißt, müsst ihr für ein kostenloses PS5-Upgrade die digitale Version von „Hitman 3“ erwerben, ein Upgrade von der physischen Edition ist demnach nicht möglich.

Unsichere PSVR-Zukunft auf PS5

Laut einem Bericht von UploadVR sieht es mit PS5-Spielen für PSVR auf unbestimmte Zukunft insgesamt eher schlecht aus. Ein Sprecher von Sony bestätigte Gegenüber UploadVR, dass man keine PS5-Titel für PSVR angekündigt habe. Es kann derzeit also höchstens spekuliert werden, ob Sony dies in Zukunft überhaupt machen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, steht es um VR auf der neuen Sony-Konsole in der nächsten Zeit recht schlecht. Schließlich wird es laut PlayStation-CEO Jim auch erst einmal keine PSVR 2 geben.

Es scheint ganz so, dass die virtuelle Realität aktuell nicht im Fokus von Sony steht und der reibungslose Launch sowie der weitere Support der PS5 die höchste Priorität genießen.