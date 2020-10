PS5: Sony gibt kostenlose PSVR-Adapter raus

Der Versand des kostenlosen PSVR-Adapters für die PS5 erfolgt ab Mitte November in ganz Europa. Der Versand soll dann bis zu zwei Wochen dauern.

Prince of Persia: Sands of Time Remake vorbestellen, Preorder ist live!

Prince of Persia: Sands of Time Remake vorbestellen, Preorder ist live!

Die PS5 speichert jetzt eure Trophäen in Trophy-Clips, so sieht das aus

Kurz vor PS5-Start: Sony veröffentlicht neuen Werbespot „Play Has No Limits“

PS5 in 12 Stunden so oft vorbestellt wie PS4 in 12 Wochen