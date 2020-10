Kurz vor PS5-Start: Sony veröffentlicht neuen Werbespot „Play Has No Limits“

Hattet ihr beim Vorbestellen der PS5 eigentlich Glück und konntet euch eine Konsole sichern? Schreibt uns gerne unterhalb dieses Videos in die Kommentare.

Unter dem Titel „Play Has No Limits“ bewirbt ein neuer Werbespot nun den bevorstehenden Konsolen-Launch. Die Hauptaussage des Videos besteht darin, dass Spieler mit der PS5 zu Entdeckern werden und es dabei keine Grenzen gibt. Mit der PS5 gibt es neue Welten, die es zu erkunden gilt.

Der Launch der PS5 steht kurz bevor. Während Spieler in den USA und weiteren Regionen bereits am 12. November ihre PS5 erhalten, müssen wir hierzulande auf den 19. November 2020 als Launch-Tag warten.

