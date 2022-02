Wie Sony gestern bekannt gegeben hat, startet heute eine neue Beta, bei der Verbesserungen der Systemsoftware von PS5 und der PS4 getestet werden. Diejenigen, die zur Teilnahme eingeladen werden, bekommen direkt eine entsprechende E-Mail. Abwärtskompatibilität zu PS3, PS2 und PS1 gehört übrigens nicht zu den neuen Features, auch wenn es solche Gerüchte gegeben hat.

Die neuen Funktionen betreffen in erster Linie die sozialen Features der PS5 und der PS4. Dazu kommen neue Features, die die Barrierefreiheit der Konsole weiter erhöhen und zu guter Letzt räumt Sony den Home-Bildschirm der PS5 ein wenig auf. Je nachdem, wie das Feedback ausfällt, könnte uns im Laufe des Jahres ein reguläres Update erwarten.

PS5 & PS4: Neue Party-Chat-Optionen

Eines der Highlights der Beta sind wohl die neuen Optionen, die bei Partys zur Verfügung stehen. Neben den normalen Partys gibt es jetzt nämlich auch offene Partys. Diesen können alle Freunde des Nutzers und darüber hinaus alle Freunde von Teilnehmenden beitreten. Es müssen dann keine einzelnen Einladungen mehr versendet werden.

Während der Testphase können nur Beta-Tester offene Partys erstellen und diesen auch beitreten. Gerade für größere Freundeskreise bietet dieses neue Feature viel Potenzial. So kann man einfach eine offene Party erstellen und Freund*innen können nach Lust und Laune beitreten.

Darüber hinaus werden auch neue Meldeoptionen getestet. Hier soll es zukünftig leichter fallen, unangemessene Aussagen in Partys zu melden. Speziell bei offenen Partys mit Fremden könnte das eine sehr hilfreiche neue Option sein. Auf der PS4 können Beta-Tester außerdem die Lautstärke von Party-Teilnehmenden einzeln anpassen. Dieses Feature ist schon von der PS5 bekannt.

Anpassungen an der Benutzeroberfläche

Weitere Verbesserungen, die in der Beta getestet werden, betreffen die Benutzeroberfläche der PS5. Einerseits können Spiele jetzt an den Home-Bildschirm angeheftet werden. Diese werden dann nicht mehr in die Bibliothek verschoben, wenn ihr eine gewisse Anzahl anderer Spiele startet.

Die Anzahl der Apps, die im Home-Bildschirm angezeigt werden können, wird außerdem auf 14 angehoben. Die Spielesammlung kann in der Beta darüber hinaus auch nach Genre gefiltert werden, sodass ihr leichter nach Spielerlebnissen suchen könnt. Die visuelle Darstellung der Trophäen wird ebenfalls überarbeitet.

Neue Barrierefreiheitsfunktionen

Zu guter Letzt testet Sony neue Funktionen, die die Barrierefreiheit erhöhen sollen. Zu den bisher existierenden Sprachen, in denen Texte auf dem Bildschirm vorgelesen werden können, kommen jetzt noch Russisch, Arabisch, Niederländisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch und Koreanisch hinzu. Insgesamt sind es damit 15 Sprachen.

Die Kopfhörerausgabe kann in der Beta auf Mono umgestellt werden. Dadurch geben beide Kopfhörer den selben Ton aus. Das ist besonders wichtig für Spielende mit einseitigem Hörverlust.

Was meint ihr zu den neuen Funktionen? Könnt ihr davon profitieren? Oder nehmt ihr sogar an der Beta teil? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!