PS5 Pro kommt im September 2025 zurück – leiser und energieeffizienter!

Die Gerüchteküche brodelt: Ein neues Modell der PlayStation 5 Pro steht angeblich in den Startlöchern, und das bereits vor Ende September 2025. Laut einem Insider soll Sony die PS5 Pro überarbeiten, jedoch ohne größere Designänderungen oder Hardware-Upgrades. Der Fokus liegt vielmehr auf Energieeffizienz. Diese Revision könnte also weniger Hitze erzeugen und leiser laufen.

Die ursprüngliche PS5 Pro, die im November 2024 auf den Markt kam, brachte bereits große Leistungsverbesserungen im Vergleich zur Standard-PS5. Dank eines aufgerüsteten Grafikprozessors und der Einführung des PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), einer KI-basierten Upscaling-Technologie, stach sie hervor.

Die Veröffentlichung des neuen Modells

Wann kommt das neue PS5 Pro Modell? Laut jüngsten Berichten soll das überarbeitete Modell der PS5 Pro in Europa am 30. September 2025 auf den Markt kommen. Äußerlich wird das neue Modell dem aktuellen gleichen, was bedeutet, dass kein „Slim“-Modell zu erwarten ist. Der Preis bleibt mit 799,99 Euro ebenfalls unverändert.

Ein weiteres Highlight: Die Speicherkapazität bleibt bei 2TB, was viele Nutzer freuen dürfte. Denn bei der kürzlich überarbeiteten Standard-PS5 wurde der Speicher reduziert, ohne dass der Preis angepasst wurde.

Technische Anpassungen im Inneren

Welche Änderungen erwarten dich bei der neuen PS5 Pro? Im Inneren der neue PS5 Pro könnte Sony die Hardware angepasst haben, um die Energieeffizienz zu verbessern. Das Ziel ist, Materialien wie Kupfer und Plastik zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Diese Optimierungen könnten sich auf den Kühlkörper und das Layout der Hauptplatine erstrecken. Ob das neue Modell auch in den USA erscheinen wird, bleibt abzuwarten, doch die bisherigen Hardware-Revisionen der PS5 deuten auf ähnliche Anpassungen hin.

Langfristige Updates

Was bringt die Zukunft für die PS5 Pro? Ein weiteres Upgrade der PS5 Pro ist für 2026 geplant. Während das aktuelle Modell weiterhin die Anforderungen der Gaming-Community erfüllt, wird Sony wahrscheinlich versuchen, die Produktionskosten weiter zu senken und gleichzeitig die Leistung konstant zu halten.

Diese Strategie hat sich bereits bei anderen Konsolen bewährt und könnte auch bei der PS5 Pro von Erfolg gekrönt sein. Die kontinuierliche Verbesserung der Hardware zeigt Sonys Engagement, den Spielern stets die beste Erfahrung zu bieten.

Was denkst du über die bevorstehenden Änderungen der PS5 Pro? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!