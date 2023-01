Die PS5 liegt in den USA wohl knapp vor der Xbox Series X/S

Vor etwas mehr als zwei Jahren haben Sony und Microsoft die neue Konsolengeneration eingeläutet und fast zeitgleich die PS5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Beide Hersteller hatten seither nahezu dauerhaft mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, die sich erst zum Ende des vergangenen Jahres langsam beruhigt haben.

Durch die begrenzten Kontingente war es bisher nicht möglich zu entscheiden, welche Konsole den Beliebtheitswettbewerb gewinnt. In der vorherigen Generation hatten die Japaner mit der PS4 ziemlich deutlich gegen die Xbox One gewonnen. Ein Bericht gibt jetzt einen Einblick in die Verkaufszahlen beider Konsolen in den USA in den ersten 25 Monaten. Dieser sieht Sony erneut knapp vorne.

PS5 verkauft sich etwas besser als die Xbox Series X/S

Der Bericht stammt von der britischen Seite VGChartz, die sich auf den wirtschaftlichen Aspekt der Games-Branche konzentriert und immer wieder interessante Analysen zu Verkaufszahlen von Spielen und Hardware vorlegt. Demnach wurden von der PS5 in den ersten 25 Monaten nach dem Release beider Konsolen im November 2020 insgesamt knapp 1.01 Millionen Einheiten mehr verkauft als von der Xbox Series X/S.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Inhalt von Twitter immer anzeigen

Während die PS5 im ersten Jahr einen klaren Vorsprung erarbeiten konnte, hat sich die Xbox Series X/S in den letzten 12 Monaten sogar minimal besser verkauft. Im letzten Monat war dann allerdings wieder die Sony-Konsole um ca. 66.000 Einheiten im Vorteil. Diese Zahlen könnten darauf zurückzuführen sein, dass die Konsole von Microsoft Mitte des Jahres deutlich besser verfügbar war als die PS5. Ein deutliches Bild ließe sich allerdings nur zeichnen, wenn beide Konsolen uneingeschränkt verfügbar wären.

Im Vergleich zur vorherigen Generation liegen beide Konsolen übrigens knapp zurück. Im selben Zeitraum nach Release wurden in den USA schon knapp 620.000 PS4 mehr verkauft als PS5, bei der Xbox sind es knapp 570.00 Einheiten, die die Xbox One vor der Xbox Series X/S liegt. Aktuell sieht es so aus, als könnte die Verfügbarkeit beider Next-Gen-Konsolen 2023 deutlich verbessert werden. Ende des Jahres dürfte es also noch aussagekräftigere Zahlen geben.