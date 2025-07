PS5-Hit Clair Obscur 33 – Deluxe Edition erstmals im Store-Rabatt!

Das beste PS5-Spiel des Jahres 2025, Clair Obscur: Expedition 33, ist erstmals im PlayStation Store im Angebot. Für PS5- und PS5-Pro-Nutzer ist das Angebot bis zum 17. Juli 2025 verfügbar und bietet einen bescheidenen Rabatt auf die Deluxe Edition des Spiels. Diese Deluxe Edition umfasst das „Flowers“-Paket mit sechs zusätzlichen Outfits und Frisuren sowie sechs „Gommage“-Outfit-Variationen für alle spielbaren Charaktere. Ein individuelles „Clair“-Outfit für Maelle und ein „Obscur“-Outfit für Gustave sind ebenfalls enthalten.

Der Hintergrund von Clair Obscur: Expedition 33

Was macht dieses Spiel so besonders? Clair Obscur: Expedition 33, veröffentlicht von Sandfall Interactive, ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das in einer düsteren Belle-Époque-Fantasiewelt angesiedelt ist. Die Geschichte dreht sich um Expedition 33, eine Gruppe von Freiwilligen, die die sogenannte „Paintress“ zerstören wollen, um den jährlichen „Gommage“ zu beenden, der Menschen ab einem bestimmten Alter auslöscht.

Das Spiel kombiniert rundenbasierte Mechaniken mit Echtzeitelementen, wie Quicktime-Events und zeitgesteuerte Aktionen im Kampf. Spieler steuern eine Gruppe von Charakteren aus der dritten Person, erkunden Gebiete und treten in Kämpfen an. Seit seiner Veröffentlichung am 24. April 2025 hat es sich weltweit über 3,3 Millionen Mal verkauft und erhielt auf Metacritic eine 93, was es zum bestbewerteten neuen Spiel des Jahres 2025 macht.

Ein tieferer Einblick in die Konkurrenz für das Spiel des Jahres

Wer sind die anderen Anwärter auf das Spiel des Jahres? Clair Obscur: Expedition 33 konkurriert mit einigen Schwergewichten der Gaming-Welt. Dazu gehört Death Stranding 2: On the Beach, ein Action-Adventure von Hideo Kojima, das elf Monate nach den Ereignissen des ersten Spiels in einem post-apokalyptischen Australien spielt. Sam Porter Bridges und seine Gefährten müssen sich durch gefährliche Landschaften kämpfen und gleichzeitig isolierte Kolonien verbinden.

Ein weiterer Anwärter ist Kingdom Come: Deliverance II, ein actiongeladenes Open-World-Rollenspiel, das die Geschichte von Henry von Skalitz im mittelalterlichen Böhmen fortsetzt. Das Spiel bietet eine erweiterte Welt und zahlreiche neue Gameplay-Mechaniken, die es zu einem Favoriten unter den Fans machen.

Weitere bemerkenswerte Titel im Jahr 2025

Welche anderen Spiele haben 2025 für Furore gesorgt? Blue Prince, ein Puzzle-Abenteuer mit Roguelike-Elementen, fordert die Spieler heraus, ein sich ständig veränderndes Herrenhaus zu erkunden. Split Fiction hingegen ist ein kooperatives Multiplayer-Spiel, das zwei Autoren in die Welt ihrer Geschichten entführt, wo sie zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen.

Beide Spiele haben Kritikerlob für ihre innovativen Konzepte und packenden Spielmechaniken erhalten. Während Blue Prince den Spieler in ein Labyrinth aus Rätseln und Geheimnissen führt, fordert Split Fiction die Spieler heraus, durch eine fesselnde Geschichte und kooperative Herausforderungen zu navigieren.

Der Spielspaß von Clair Obscur: Expedition 33

Wie viel Spielzeit kannst du erwarten? Wenn du das Angebot im PlayStation Store wahrnimmst, solltest du ungefähr 30 Stunden für die Hauptstory von Clair Obscur: Expedition 33 einplanen. Mit Nebenquests kommst du auf etwa 40 bis 45 Stunden Spielzeit. Wenn du jedoch ein Perfektionist bist, wirst du rund 65 Stunden mit dem RPG verbringen.

Dieses Angebot ist eine großartige Gelegenheit, das hochgelobte Spiel zu einem reduzierten Preis zu erleben. Für diejenigen, die das Beste aus ihrer PS5 herausholen möchten, ist dies eine Investition, die sich lohnt.

Was denkst du über die neuesten PS5-Angebote und das Spiel des Jahres? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!