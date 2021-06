PS5 erhält neues Firmware-Update – was versteckt Version 21.01-03.20.00?

Die PlayStation 5 erhielt kurzerhand ein brandneues Firmware-Update, das einige Verbesserungen an eurer Konsole vornimmt. Aber welche Optimierungen sind das? Was bringt das Update 21.01-03.20.00 vom 9. Juni 2021? Wir verraten euch, was Sony mit der neusten Firmware geplant und umgesetzt hat.

PS5-Firmware Version 21.01-03.20.00

Das neuste Update hält nur kleinere Optimierungen bereit. Im Fokus liegen eine generelle Verbesserung der Leistung sowie eine „verbesserte Stabilität für den DualSense-Controller“.

Der Fehler, dass einige Spiele auf der PS4 versteckt wurden, aber nicht auf der PS5, gehört jetzt der Vergangenheit an. Wenn ihr ein Spiel nun von einem externen USB-Speicher auf den internen Speicher der SSD kopiert, passiert dies nun sehr viel stabiler. Falls ihr hier hin und wieder Abbrüche hinnehmen musstest, versucht es ab sofort noch einmal. Jetzt läuft es runder – oder sollte es zumindest.

Obendrauf gibt es noch eine kleine, aber nicht minder wichtige Fehlerbehebung. Einige Fernseher werden nun nicht mehr in ihrer Funktionalität eingeschränkt. Falls ihr zuvor hinsichtlich der PS5 und eurem TV Probleme hattet, sollten diese nun behoben sein. Die vollständige Funktionalität sollte nun gewährleistet sein.

Und das war es dann auch schon mit dem kleinen Update, das der Quality-of-Life der Konsole zugutekommt. Bedenkt, dass ihr euren DualSense via USB-Kabel an die Konsole anschließen müsst, damit das Firmware-Update auf den DualSense aufgespielt werden kann.

Die Patchnotes von Sony zum Firmware-Update findet ihr auf dieser Seite 2.