PS5, DualSense und Pulse 3D Headset ab Herbst in neuer Optik erhältlich

Sony bietet bei der PS5 überraschend viele Möglichkeiten zu Individualisierung. Während in vergangenen Konsolen-Generationen maximal eine zweite Farbe veröffentlicht wurde, steht für die neue Konsole schon jetzt eine größere Auswahl an Faceplates in verschiedenen Farben zur Verfügung, mit denen man die PS5 an die eigenen Vorstellungen oder die Einrichtung anpassen kann.

Auch der DualSense-Controller ist mittlerweile in unterschiedlichen Farben erhältlich. Neben Schwarz und Weiß setzt Sony vor allem auf kräftige, intensive Farben. Im Oktober kommt ein weiteres Design hinzu, das weniger auffällig wirkt.

PS5 und mehr im Camouflage-Design

In einem aktuellen Blogeintrag hat Sony bekannt gegeben, dass ihr eure PS5 ab Mitte Oktober auch in der neuen Farbe Grey Camouflage einkleiden könnt. Auch der DualSense wird mit dem neuen Design ausgestattet. Ab dem 15. September können die Faceplates und der Controller vorbestellt werden, am 14. Oktober folgt dann der Release.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Bei der Optik setzt Sony auf verschiedene Grautöne, die im klassischen Tarnmuster angeordnet sind. Zusätzlich sind die PlayStation-Symbole dezent in das Design integriert. Wie bei allen anderen Farben bildet Schwarz das Gegenstück. Die Sticks des DualSense und die Basis der PS5 bleiben also weiterhin einheitlich.

Pulse 3D Wireless Headset ebenfalls mit dabei

Etwas überraschend wird auch auch das Pulse 3D Wireless Headset mit der neuen Farbe Grey Camouflage ausgestattet. Das Headset war bisher nur in weiß und schwarz erhältlich und bei den zuletzt veröffentlichten neuen Farben nicht berücksichtigt worden. Der Release erfolgt allerdings nicht zeitgleich mit den Faceplates der PS5 und dem DualSense, sondern soll dann im Dezember folgen.

Das Portfolio an Farben wäscht also weiter. Neben dem klassischen Weiß, Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple folgt jetzt mit Grey Camouflage schon die siebte Option.

Was haltet ihr von der neuen Farbe? Werdet ihr eure PS5 mit neuen Faceplates ausstatten oder euch einen neuen DualSense zulegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!