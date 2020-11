PS5-DualSense unter dem Mikroskop zeigt detailreiche Symbole

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und vor allem im neuen DualSense-Controller der PS5. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die zählen, und so erfreuen sich die PlayStation-Fans an einem buchstäblich kleinen Detail, das der neue Sony-Controller beinhaltet und auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich ist.

Nicht neu ist die Info, dass die weiße Farbe des DualSense-Controllers aus einer rauen Oberflächenstruktur gefertigt wurde. Das hat Sony gemacht, damit der Controller noch besser in der liegt und ein gewisses Maß an Rutschfestigkeit gegeben ist. Zudem kann man so später besser die echten von Fake-Controllern unterscheiden.

PS5: So leicht entfernt ihr die Abdeckung des DualSense-Controllers

Doch die raue Oberflächestruktur ist keinesfalls nur leicht aufgeraut worden, die Oberfläche besteht vollends aus Symbolen, und zwar aus den bekannten PS-Symbolen Kreis, Dreieck, Viereck und das X. Wenn man ganz genau hinsieht, erkennen wir diese Symbole.

Das wissen wir zwar schon seit einigen Wochen und ist allen Testern, die schon jetzt einen DualSense in den Händen halten, hinreichend bekannt. Aber der Reddit-User Thenadamgoes hat sich dieses Detail nun einmal unter dem Mikroskop angesehen und es ist wahrlich verblüffend:

Es ist einfach erstaunlich, wie klein und winzig dieses Detail ist und wie deutlich es in Erscheinung tritt, wenn wir das Mikroskop anlegen. Erst mit dieser Vergrößerung wird ersichtlich, wie fein diese Arbeit ist und in gewisser Weise macht es das dadurch auch zu etwas Besonderem.

Wie gesagt, bei der normalen Draufsicht fällt dieses Detail gar nicht auf, so fein ist die Oberfläche ausgearbeitet. Das Schöne ist, dass sich der DualSense auch dadurch ein wenig vom DualShock 4 Wireless Controller abhebt.

