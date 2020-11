PS5-Controller: So lange hält der Akku vom DualSense

Seit einigen Tagen werden die ersten offiziellen Eindrücke zur PS5 veröffentlicht und mit ihr einige Testergebnisse, die uns ein Gefühl dafür geben, was uns mit der neuen Konsole erwartet. Darunter: Die Akkuleistung des neuen DualSense-Controller.

DualSense: So lange hält der Akku des PS5-Controllers

Bereits im Vorhinein kündigte Sony an, mit dem DualSense einiges besser machen zu wollen. Dazu zählen nicht nur eine immersivere Spielerfahrung durch haptisches Feedback und adaptive Trigger, sondern auch eine verbesserte Akkuleistung, die besonders durch einen stärkeren 1.560-mAh-Akku ermöglicht werden soll.

Wie lange hält der DualSense–Akku wirklich? Die Angaben der Tester schwanken bislang zwischen 12 und 14 Stunden. Es wird hierbei allerdings stets darauf hingewiesen, dass die Zeit von den Spielen und verwendeten Apps abhängt, die während der Laufzeit genutzt worden sind.

Was bedeutet das? Zockt ihr ein Game, bei dem die neuen Features des PS5-Controllers vollumfänglich beansprucht werden, kann es sein, dass ihr den DualSense schon eine ganze Weile früher wieder ans Stromkabel klemmen müsst. Unter Volllast sprechen die Tester dabei von traurigen 3 bis etwa 5 Stunden Akkudauer.

Es kommt also stark auf die Art der Nutzung an. Besonders Astros Playroom, das die Neuerung des PlayStation 5-Controller vorstellen soll, sticht mit einer Laufzeit von angeblich nur 2 Stunden hervor.

Akku-Vergleich: DualSense vs. DualShock

Im Vergleich zum DualShock der PS4 kann trotzdem von einer Verbesserung gesprochen werden. Der hat es nämlich oft auf nur maximal 8–10 Stunden gebracht – und das ohne die neuen, stromfressenden Funktionen.

Womit sich beim DualSense also eine durchschnittliche Verbesserung von rund 4 Stunden erkennen lässt. Die 1,5-fach größere Akkukapazität ermöglicht also tatsächlich die bereits vermutete um 50 Prozent gesteigerte Nutzungsdauer.

Die Größe der Akkus in den beiden PlayStation-Controllern unterscheidet sich ebenso wie die Leistung. Oben DualSense – Unten DualShock 4 © TronicsFix (YouTube)

Mit Release der PlayStation 5 am 19. November 2020 wird die Menge an Testern noch einmal ordentlich vergrößert und damit wahrscheinlich eindeutiger, wie viel Ausdauer der DualSense in der Praxis wirklich beweist.