Wann kann ich die PS5 wieder bei Alternate kaufen? (Verfügbarkeit am 18. Februar 2021)

Weiterhin sieht die allgemeine Verfügbarkeit der PS5 denkbar schlecht aus. Auch in dem Onlineshop von Alternate wurde die PlayStation 5 mit sowie ohne Laufwerk bereits mehrere Male angeboten, doch jedes Mal war die Konsole dort blitzschnell vergriffen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Konsole bei Alternate nicht verfügbar.

Welche Chancen habe ich, eine PS5 bei Alternate zu bestellen?

Dennoch solltet ihr regelmäßig den Onlineshop im Blick behalten und den oberhalb eingefügten Link prüfen. Schließlich kann es vorkommen, dass die PS5 zwischendurch immer mal wieder kurz verfügbar ist, obwohl dies kaum einer mitbekommt.

PS5-Bundles bei Alternate

In den vergangenen Tagen wurden bei Alternate immer wieder kleinere Kontingente freigeschaltet, bei denen es sich um PlayStation 5 Bundles handelte. In solch einem Paket befindet sich neben der Konsole an sich außerdem weiteres Zubehör sowie verschiedene Spiele. Meist sind diese Bundles jedoch überteuert und nur in sehr geringen Mengen verfügbar. Kleinere Händler versuchen auf diese Weise nicht nur die PS5, sondern weitere Produkte zu verkaufen.

Habt ihr weiterhin kein Glück eine PS5 zu bestellen und möchtet dabei nicht auf deutlich teurere Bundles zurückgreifen, könnt ihr entweder nur auf die angekündigte 4. Welle warten oder die Verfügbarkeit der Konsole in unserem Kauf-Guide bei anderen Händlern überprüfen. Möglicherweise habt ihr hier mehr Glück:

PS5-Zubehör bei Alternate kaufen

Zwar mag dies ein recht kleiner Trost sein, doch bei Alternate könnt ihr noch verschiedenes PlayStation 5-Zubehör vorbestellen. Ausverkauft sind neben den Konsolen zum jetzigen Zeitpunkt das offizielle PS5-Headset und die Ladestation für den Controller.

Lieferbar sind hingegen noch:

