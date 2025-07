PS1-Klassiker Twisted Metal 3 & 4 jetzt für PS4/PS5 im PlayStation Store

Einige nostalgische PS1-Spiele, die ursprünglich exklusiv für die erste Sony-Konsole waren, sind nun auf der PlayStation Store für PS4 und PS5 verfügbar. Diese Neuveröffentlichungen bieten eine Reise in die Vergangenheit für PlayStation-Fans, die den Nostalgie-Kick genießen. Die beiden Spiele sind für jeweils 9,99 Euro erhältlich. Alternativ können sie kostenlos mit einem PlayStation Plus Premium-Abonnement gespielt werden. Für diejenigen ohne dieses Abonnement, das die teuerste Stufe von PS Plus darstellt, kostet das Duo der nostalgischen 90er-Jahre-Spiele zusammen 20 Euro.

Welche PS1-Klassiker sind jetzt spielbar?

Welche Spiele aus den 90ern sind es? Die beiden PS1-Spiele, die nun wiederbelebt wurden, stammen aus den Jahren 1998 und 1999. Während dieser Zeit, die von einigen PlayStation-Fans als die goldene Ära des Gamings angesehen wird, wurden Twisted Metal 3 und Twisted Metal 4 veröffentlicht. Ob dies tatsächlich die goldene Ära war, bleibt jedoch umstritten. Dennoch werden sich Fans dieser Epoche freuen, dass diese beiden Spiele nun im PlayStation Store zu finden sind.

Wie wurden die Spiele damals bewertet? Ursprünglich erhielten weder Twisted Metal 3 noch Twisted Metal 4 besonders gute Kritiken. Twisted Metal 3 erzielte 1998 nur 49 Punkte auf GameRankings, während Twisted Metal 4 etwas besser abschnitt, aber keineswegs herausragend war, mit 68 Punkten. Trotz dieser mäßigen Bewertungen waren die Spiele für einige dennoch von Bedeutung und wurden als Teil der Twisted Metal-Reihe geliebt.

Wie reagieren heutige PS4- und PS5-Nutzer?

Wie sind die aktuellen Bewertungen? Aktuell scheinen PS4- und PS5-Nutzer mit den Neuveröffentlichungen zufrieden zu sein. Twisted Metal 3 hat auf dem PlayStation Store eine Bewertung von 4,65 von 5 Sternen, basierend auf 429 Nutzerbewertungen. Interessanterweise hat Twisted Metal 4 die gleiche Bewertung, jedoch basierend auf 536 Bewertungen.

Ist das Entwicklerstudio noch aktiv? Das für diese beiden Spiele verantwortliche Studio, 989 Studios, wurde bereits vor zwei Jahrzehnten geschlossen. In der Zwischenzeit hat Sony, abgesehen von einer TV-Adaption der Spielereihe über Peacock, wenig mit der Twisted Metal-Serie unternommen.

Was du über den Kauf wissen solltest

Solltest du auf einen Rabatt warten? Wenn du darauf hoffst, diese klassischen PS1-Spiele im Sale zu ergattern, musst du möglicherweise geduldig sein. Die Spiele werden nur langsam rabattiert und wenn Sony seine eigenen klassischen PlayStation-Spiele im Preis senkt, sind die Angebote anfangs oft nicht besonders bemerkenswert. In einigen Jahren könnten die Preise deutlich fallen, doch bis dahin bleibt der Preis stabil.

Wie denkst du über die Rückkehr dieser PS1-Klassiker? Teile deine Meinung in den Kommentaren!