PS Plus: Winter Soldier-Kostüm in Marvel Rivals ab Dez. 2024 gratis!

Marvel Rivals, ein spannender Hero-Shooter, bietet dir als PS Plus-Abonnent eine besondere Gelegenheit. NetEase Games, der Entwickler des Spiels, hat ein neues kosmetisches Paket veröffentlicht, das es dir ermöglicht, den Winter Soldier in einem völlig neuen Look zu erleben. Dieses kostenlose Paket enthält das Revolution-Kostüm des Winter Soldier, das seit Dezember 2024 im Spielshop verfügbar ist.

Neben dem neuen Skin erhältst du auch eine Reihe weiterer Belohnungen, darunter ein Spray, einen MVP-Bildschirm und ein Namensschild aus derselben Kollektion. Zusätzlich wirst du mit 300 Chrono-Tokens belohnt, die du im Season 5 Battle Pass von Marvel Rivals einsetzen kannst. Diese Belohnungen sind ein willkommener Anreiz für alle PS Plus-Abonnenten, die ihre Spielesammlung erweitern möchten.

Die Vielfalt der Belohnungen

Welche weiteren Belohnungen erwarten dich? Das PS Plus-Bundle bietet dir eine Vielzahl von kosmetischen Verbesserungen, die auch im Reformer-Bundle für den Winter Soldier im Spielshop erhältlich sind. Dieses Bundle kostet 1.600 Einheiten und enthält zusätzlich das Brand New Arm-Emote, das du separat erwerben kannst, falls du es in deiner Sammlung vermisst.

Wenn du jedoch kein PS Plus-Abonnent bist, keine Sorge! Du hast dennoch die Möglichkeit, das Revolution-Kostüm für den Winter Soldier kostenlos zu erhalten. Nutze die Gelegenheit, um in Marvel Rivals Einheiten und Kostümmünzen zu sammeln, die du im Spielshop gegen das Kostüm eintauschen kannst.

Marvel Rivals und seine beliebte Spielwelt

Was macht Marvel Rivals so populär? Seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2024 hat Marvel Rivals eine beachtliche Spielerbasis aufgebaut. Mit einer Vielzahl von Charakteren aus den Marvel-Comics und spannenden Spielmodi hat es sich zu einem der beliebtesten Hero-Shooter entwickelt. Die Einführung des Marvel Zombies-Spielmodus sorgte für eine noch größere Begeisterung in der Community.

NetEase Games hat bereits angekündigt, dass der beliebte Mutant Rogue im Dezember 2025 dem Spiel hinzugefügt wird. Diese und viele weitere Updates zeigen, dass die Entwickler kontinuierlich daran arbeiten, die Spielerfahrung zu verbessern und neue Inhalte bereitzustellen.

NetEase Games als treibende Kraft

Wer steckt hinter Marvel Rivals? NetEase Games, ein führendes Unternehmen in der Videospielbranche, ist der Entwickler hinter Marvel Rivals. Das Unternehmen hat sich durch die Entwicklung und Veröffentlichung von Online-PC- und Mobile-Games einen Namen gemacht. Es ist bekannt für Spiele wie Fantasy Westward Journey und Heroes of Tang Dynasty Zero.

NetEase Games ist nicht nur in der Spieleentwicklung aktiv, sondern bietet auch eine Vielzahl von Online-Diensten an, darunter Streaming-Dienste und E-Commerce-Plattformen. Das Unternehmen hat es geschafft, sich als einer der größten Internet- und Videospielkonzerne der Welt zu etablieren.

Mit all diesen spannenden Entwicklungen und der Aussicht auf zukünftige Updates ist Marvel Rivals ein Spiel, das du nicht verpassen solltest. Teile deine Gedanken und Meinungen zu den neuesten Updates in den Kommentaren!