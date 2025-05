PS Plus verliert Inscryption – Beliebtes Horror-Spiel verschwindet im Juni 2025

PlayStation Plus Abonnenten müssen sich von einem der besten Horror-Spiele auf der PS5 verabschieden. Während PS Plus Essential-Abonnenten nie Zugang zu diesem Spiel hatten, trifft die bevorstehende Änderung PS Plus Extra und PS Plus Premium-Abonnenten härter. Mitte Juni 2025 wird das Spiel „Inscryption“ von ihren Bibliotheken entfernt.

Details zu Inscryption

Was macht Inscryption zu einem bemerkenswerten Spiel? „Inscryption“, entwickelt von Daniel Mullin Games und veröffentlicht von Devolver Digital, ist ein Roguelike-Kartenspiel mit Horror-Elementen. Ursprünglich 2021 für den PC veröffentlicht, fand es 2022 seinen Weg auf die PS4 und PS5.

Das Spiel kombiniert Deckbuilding mit psychologischen Horror-Elementen und einer Meta-Erzählung. Auf Metacritic erzielt es eine beeindruckende Bewertung von 87 und erhielt Nominierungen bei den Game Awards 2021 in den Kategorien Bestes Independent-Spiel und Bestes Simulations-/Strategiespiel.

Abgang von PlayStation Plus

Warum verlässt Inscryption die PS Plus-Bibliotheken? Obwohl kein genaues Datum angegeben ist, wird erwartet, dass Inscryption Mitte Juni 2025 aus den PS Plus Extra und Premium-Bibliotheken entfernt wird. Einmal entfernt, gibt es keine Garantie, dass es zurückkehren wird, obwohl einige Spiele in der Vergangenheit wieder aufgenommen wurden.

Für Abonnenten bedeutet dies, dass sie das Spiel entweder kaufen müssen, um es weiterhin zu spielen, oder darauf hoffen müssen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehrt. Der Verlust von Inscryption ist bedauerlich, da es zu den Spielen gehört, die für ihre innovative Mischung aus Spielmechaniken und Horror-Elementen geschätzt werden.

Reaktionen der Spieler

Wie reagieren die Spieler auf diese Nachricht? Die Reaktionen sind gemischt. Viele Spieler schätzen Inscryption für seine einzigartigen und fesselnden Elemente. Auf dem PlayStation Store hat es eine Bewertung von 4,73 von 5, basierend auf über 10.000 Nutzerbewertungen von PS4- und PS5-Nutzern. Einige Spieler drücken ihre Enttäuschung aus, weil sie das Spiel noch nicht ausprobiert haben, während andere hoffen, es bald zu beenden, bevor es verschwindet.

Die offizielle Beschreibung auf dem PlayStation Store hebt die einzigartigen Aspekte des Spiels hervor: „Inscryption ist eine tintenschwarze, kartenbasierte Odyssee, die das Deckbuilding-Roguelike, Escape-Room-Rätsel und psychologischen Horror zu einem blutigen Smoothie vermischt.“

Alternativen für PS Plus-Abonnenten

Welche Alternativen gibt es für PS Plus-Abonnenten? PS Plus-Abonnenten können sich auf kommende Spiele-Updates und neue Ergänzungen im PS Plus-Katalog freuen. Es gibt zahlreiche andere Horror-Spiele und unabhängige Titel, die regelmäßig hinzugefügt werden und die Abonnenten erkunden können.

Für diejenigen, die den Verlust von Inscryption bedauern, könnte der Kauf des Spiels eine Option sein, um weiterhin in seine einzigartige Welt eintauchen zu können. Zudem bietet der PlayStation Store immer wieder Angebote, bei denen Spiele zu reduzierten Preisen erworben werden können.

Wie steht ihr zu diesem Thema? Teilt eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit uns!