Auch in diesem Monat erwartet Abonnenten von PlayStation Plus wieder zwei Gratis-Games. Normalerweise sollten die kostenlosen Titel diesmal um einiges später bekannt gegeben werden. Möglicherweise offenbart ein Leak nun jedoch um einiges früher, welche Spiele im April 2020 in das Angebot finden.

Sind das die PS Plus Spiele im April 2020?

In einem ungelisteten YouTube-Video von PlayStation Access wurden nun offenbar die beiden Spiele geleaked, die im April 2020 in das Angebot von PlayStation Plus finden. Inzwischen ist das Video zwar gelöscht, ein Reddit-Post hält die beiden Titel allerdings schriftlich fest:

Ob die beiden Spiele tatsächlich ins Angebot von PS Plus und damit auf eure PS4 finden, ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, unwahrscheinlich ist die scheinbare Wahl jedoch nicht.

Auf die PS Plus-Spiele für April 2020 müsst ihr euch noch ein wenig warten

Immerhin war die gesamte Uncharted: The Nathan Drake Collection bereits im Januar dieses Jahres Teil des PlayStation Plus-Angebots und würde durch Uncharted 4: A Thief’s End Naughty Dogs beliebte Spielreihe komplettieren.

PS Plus im April 2020

Welche Spiele im kommenden Monat tatsächlich kostenfrei ihren Weg auf die PS4 von PlayStation Plus-Abonnenten finden, dürften wir eigentlich erst in der nächsten Woche erfahren. Vielleicht lässt uns Sony nun aber schon früher eine Bestätigung zuteil werden. Bis dahin nehmt gerne an unserer Umfrage teil und sagt uns, welches Game ihr euch für den April gewünscht hättet:

Was ist PS Plus? Das wissen wir über das Angebot

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau:

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.