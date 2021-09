Die kostenlose PS Plus-Spiele für September 2021 sind bekannt

Abonnent*innen erhalten im August insgesamt 3 Spiele für PS4 und PS5

Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für September 2021 bekannt gegeben. Wir verraten euch, welche Games PlayStation Plus-Mitglieder im neuen Monat gratis auf ihrer PS4– und PS5 herunterladen und spielen können.

PS Plus: Kostenlose Spiele im September 2021

Welche Spiele werden im September im PS Plus Abo gratis enthalten sein? In diesem Monat wird es wieder blutig, actionreich, aber auch ein bisschen lecker. Im Folgenden findet ihr die kommenden Gratis-Titel für Abonnent*innen des Dienstes in der direkten Übersicht:

Wann werden die kostenlosen Games freigeschaltet? Die Gratis-Spiele werden am 7. September 2021 zum Download im PS Store zur Verfügung stehen. Die Uhrzeit der Freischaltung liegt hier zumeist bei 12:00 Uhr um die Mittagzeit.

Letzte Chance für die Games vom August 2021

Möchtet ihr noch die Gratis-Spiele für PS4 und PS5 vom letzten Monat haben, solltet ihr das vor der Freischaltung der neuen Games bis zum 7. August tun. Sind die Spiele einmal aktiviert, sind sie dauerhaft in eurer Spielebibliothek abrufbar und stehen jederzeit zum Download bereit – vorausgesetzt ihr besitzt ein aktives PS Plus-Abo.

Das sind die PlayStation Plus-Titel im August 2021:

Hunter’s Arena Legends

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Tennis World Tour 2

Welche Vorteile bringt ein PlayStation Plus-Abo?

Mit dem Abonnement des kostenpflichtigen Onlinediensts, schaltet ihr verschiedene Möglichkeiten für PS4 und PS5 frei, die euch die Nutzung weiterer Features und Boni auf eurer Konsole ermöglichen, darunter sind:

Freischaltung des Online-Multiplayers

Monatliche Gratis-Spiele

Download von Spielen und Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von PS4 auf PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store

Zugriff auf die PlayStation Plus-Sammlung mit 20 der besten PS4-Spiele (Exklusiv für PS5)

Benötigt ihr weitere Gründe, um euch eine Mitgliedschaft zuzulegen? Wir hätten hier einige gute Gründe auf Lager:

