PS Plus Mai 2023: Das sind die neuen Essential-Spiele

Auch im Mai 2023 können Abonnent*innen von Sonys Abo-Service PS Plus wieder eine kleine Auswahl an Spielen ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Es sind wieder drei Titel, die jetzt offiziell bekannt gegeben wurden.

Die neuen Essential-Spiele werden am 2. Mai freigeschaltet. Bis dahin habt ihr auch noch Zeit, die Spiele aus dem April zu eurer Bibliothek hinzuzufügen. Dann könnt ihr sie jederzeit herunterladen, solange ihr ein aktives Abo von PS Plus habt.

PS Plus im Mai 2023

Der Mai 2023 lohnt sich vor allem für Rennspiel- und Mittelalter-Fans. Codemasters Racer GRID Legends ist dabei das größte Highlight im Sortiment. Chivalry 2 bietet intensive Multiplayer-Schlachten und in Descenders rast ihr auf dem Mountainbike über Stock und Stein vom Gipfel ins Tal. Alle Spiele sind auf PS4 und PS5 spielbar.

GRID Legends

„GRID Legends“ kommt direkt von der britischen Rennspiel-Schmiede Codemasters und bietet einen Mix aus arcadelastigen Rundrennen und einer intensiven Story. Diese wird im Stile einer Dokuserie erzählt und erinnert dadurch nicht ganz zufällig an den Netflix-Hit Drive to Survive. Wenn euch Gran Turismo 7 zu ernst und Need for Speed Unbound nicht ernst genug ist, könnte „GRID Legends“ genau richtig für euch sein.

Chivalry 2

Ihr habt schon immer davon geträumt, die Schlacht um Helms Klamm aus nächster Nähe zu erleben und selbst den ein oder anderen Schwerthieb zu verteilen? Dann solltet ihr „Chivalry 2“ auf jeden Fall eine Chance geben. Orks und Magie sucht ihr hier zwar vergeblich, dafür tretet ihr aus der Ego-Perspektive in actionreichen Schlachten für bis zu 64 Spieler*innen an und könnt dabei auf eine Vielzahl an mittelalterlichen Waffen zurückgreifen.

Descenders

„Descenders“ ist ein Funsport-Titel, in dem sich alles um Mountainbikes dreht. Ihr startet in zufällig generierten Levels und eure Hauptaufgabe ist es, heil und ohne Sturz die Ziellinie zu erreichen. Für besonders schnelle Runs oder spektakuläre Tricks gibt es Extrapunkte, aber wenn ihr zu oft stürzt, müsst ihr von vorne beginnen.

Mit PS Plus könnt ihr euch jeden Monat drei Titel ohne zusätzliche Kosten sichern. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf den Multiplayer und exklusive Rabatte. Die teureren Stufen Extra und Premium kommen darüber hinaus mit Spiele-Kataloge mit aktuellen Highlights und Klassikern aus vergangenen Generationen.