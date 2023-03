PS Plus April 2023: Neue Essential-Spiele bekannt gegeben

Wie jeden Monat bekommen Abonnent*innen von Sonys Abo-Service PS Plus ab der Stufe Essential Zugriff auf drei Spiele, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können. Eines der Spiele, die im April aufgenommen werden, war vorher schon bekannt. Die beiden anderen wurden jetzt offiziell vorgestellt.

Die Titel werden am Dienstag, den 4. April freigeschaltet. Bis dahin habt ihr auch noch Zeit, euch die Essential-Spiele aus dem März zu sichern.

PS Plus im April 2023

Schon seit ein paar Wochen steht fest, dass der Mix aus Basenbau und Shooter Meet Your Maker direkt zum Release im Abo-Sortiment von PS Plus ab der Stufe Essential landet. Der Titel erscheint am 5. April für PS4 und PS5.

Bei den beiden weiteren Spielen handelt es sich um Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron. Beide Games sind ebenfalls auf PS4 und PS5 spielbar.

Meet Your Maker

„Meet Your Maker“ ist das neue Online-Spiel der Dead by Daylight-Macher Behaviour Interactive. Das Gameplay besteht dabei aus zwei Teilen. Einerseits baut ihr aus einer Vielzahl an Teilen und Monstern eine Basis, andererseits stürmt ihr aus der Ego-Perspektive die Basen anderer Spieler*innen. Die Möglichkeiten beim Bau sollen dabei sehr umfangreich sein, neue Teile werden freigeschaltet, wenn andere Spieler*innen an eurer Basis scheitern.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy ist der Held der Little Big Planet-Spiele und bekam 2020 mit „Sackboy: A Big Adventure“ einen 3D-Plattformer spendiert. Mit bis zu drei weiteren Spieler*innen könnt ihr im Koop losziehen und abwechslungsreiche Levels meistern. Manche davon sind sogar nur im Multiplayer spielbar.

Tails of Iron

„Tails of Iron“ spielt in einer düsteren, mittelalterlichen Welt, in der Ratten Krieg gegen Frösche führen. Als Redgi, Erbe des Rattenthrons, ist es eure Aufgabe, das Königreich zu vereinen und die brutalen Amphibien zu vertreiben. Das handgezeichnete RPG setzt auf brutale Kämpfe und lädt zur Erkundung der spannenden Spielwelt ein.

Das ist PS Plus

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Abo-Service. Die günstigsten Variante Essential bringt euch neben den drei Gratis-Spielen pro Monat auch Zugriff auf den Online-Multiplayer, 100 GB Cloud-Speicher und spezielle Rabatte im digitalen Store.

Mit den Stufen Extra und Premium kommen dann noch Spiele-Kataloge mit aktuellen Highlights und Klassikern aus vergangenen Generationen dazu.