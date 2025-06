PS Plus enttäuscht mit Juni 2025 Line-up – Nutzer erwägen Xbox-Game-Pass-Wechsel

PlayStation Plus-Nutzer stehen derzeit vor der Überlegung, zum Xbox Game Pass zu wechseln, nachdem Sony sein neuestes Update präsentiert hat. Während Xbox Game Pass immer wieder mit beeindruckenden Day-One-Titeln wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und DOOM: The Dark Ages punktet, bleibt PlayStation Plus hinter diesen Erwartungen zurück.

Die Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium sind zwar umfassend, aber der Mangel an Day-One-Spielen, insbesondere bei großen Veröffentlichungen, lässt viele Abonnenten unzufrieden zurück. Diese Diskrepanz zwischen den beiden Diensten wird immer deutlicher, besonders nach dem Line-up von Juni 2025.

Wie sieht das aktuelle PS Plus Line-up aus?

Warum sind Abonnenten unzufrieden mit dem Juni 2025 Line-up? Das Juni 2025 Line-up von PlayStation Plus Extra und Premium enttäuscht viele Abonnenten. Neben FBC: Firebreak, einem Day-One-Spiel, bietet das Line-up kaum weitere Highlights. Die Liste umfasst Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, theHunter: Call of the Wild, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie, Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, Train Sim World 5, Endless Dungeon und Deus Ex: The Conspiracy.

Viele Abonnenten empfinden dieses Angebot als langweilig und unbefriedigend. Diese Enttäuschung fügt sich in eine Serie von schwachen Monaten für den Playstation Service ein, was einige Nutzer dazu bewegt, einen Wechsel zur Konkurrenz in Betracht zu ziehen.

Wie reagieren die Abonnenten?

Was sagen die Nutzer über die aktuelle Situation? Die Frustration der PlayStation Plus-Nutzer wird in zahlreichen Online-Kommentaren deutlich. Ein Abonnent äußert:

Genuinely considering getting an Xbox just for Game Pass because what the hell is this.

Ein weiterer fügt hinzu:

WORST month ever.

Ein dritter Kommentar kritisiert die Preiserhöhungen:

Another trash month after a huge pricing increase. Yeah Sony keep doing that soon enough y’all going to lose every subscriber. What a trash month.

Wie sieht die Zukunft von PlayStation Plus aus?

Hat die Unzufriedenheit Auswirkungen auf die Abonnentenzahlen? Trotz der aktuellen Unzufriedenheit bleiben die Abonnentenzahlen von PlayStation Plus stabil. Die langsame Phase scheint die Gesamtzahl der Abonnenten nicht signifikant zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu kämpft Xbox Game Pass mit stagnierenden Zahlen, trotz der beeindruckenden monatlichen Veröffentlichungen.

Es bleibt abzuwarten, ob Sony auf die Kritik reagieren und sein Angebot anpassen wird, um die Abonnentenbasis zu halten. Die Konkurrenz mit Xbox Game Pass zeigt, wie wichtig attraktive monatliche Spieleveröffentlichungen für den Erfolg eines Abonnementdienstes sind.

Was denkst du über die aktuelle Situation zwischen PlayStation Plus und Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!