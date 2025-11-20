Pokémon Legends: Z-A – Wie du die Mega-Evolution für Igastarnish freischaltest

In der Welt von Pokémon Legends: Z-A, dem neu erschienenen Action-RPG von Game Freak und Nintendo, dreht sich derzeit alles um die dritte Saison der Ranglistenkämpfe. Diese Saison bringt aufregende Belohnungen mit sich, die dich als Spieler motivieren sollen, dein Bestes zu geben. Eine der begehrtesten Belohnungen ist die Mega-Evolutions-Möglichkeit für Igastarnish, die durch den Erwerb des Chesnaughtit-Steins ermöglicht wird.

Die Belohnungen der Saison 3

Welche Belohnungen erwarten dich in der dritten Saison? Neben dem Chesnaughtit kannst du auch zwei weitere Mega-Steine ergattern. Diese sind der Quajutsit für Quajutsu und der Fennexisit für Fennexis. Um diese begehrten Steine zu erhalten, musst du bestimmte Ränge in den Ranglistenkämpfen erreichen. Der Quajutsit ist am Rang Y verfügbar, während der Fennexisit am Rang V verfügbar ist.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Belohnungen, die von deinem erreichten Rang abhängen. Hier ist eine Übersicht:

Rang Belohnungen Rang A Safari-Ball ×3, Goldkronkorken ×1, Kronkorken ×3, Meisterschaftssamen ×3, Großer Nugget ×1 Rang B bis E Safari-Ball ×2, Goldkronkorken ×1, Kronkorken ×2, Meisterschaftssamen ×2, Nugget ×2 Rang F bis K Kronkorken ×1, Meisterschaftssamen ×1, Nugget ×2 Rang L bis R Meisterschaftssamen ×1, Nugget ×1 Rang S und darunter Nugget ×1

Veränderungen in der Rangliste

Was hat sich in der dritten Saison geändert? Um auch neueren Trainern eine faire Chance zu geben, wurde die Regelung eingeführt, dass du nur ein spezielles Pokémon in deinem Team haben darfst. Diese speziellen Pokémon sind Xerneas, Yveltal, Zygarde und Diancie.

Zusätzlich wurde die Regelung aus der zweiten Saison beibehalten, dass du keine Punkte verlierst, wenn du den dritten oder vierten Platz belegst. Dies soll die Teilnahme an den Ranglistenkämpfen attraktiver gestalten und den Frust bei Verlusten mindern.

Die Mega Dimension DLC und ihre Auswirkungen

Wie beeinflusst der Mega Dimension DLC die Ranglistenkämpfe? Der kommende Mega Dimension DLC, der am 10. Dezember 2025 veröffentlicht wird, wird Pokémon enthalten, die jedoch nicht in den Ranglistenkämpfen der dritten Saison zugelassen sind. Dies bedeutet, dass du strategisch planen musst, welche Pokémon du einsetzen möchtest, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Die DLC-Veröffentlichung fällt mit den letzten Tagen der dritten Saison zusammen, was zusätzliche Spannung in die Wettbewerbe bringt. Es wird erwartet, dass viele Spieler die neuen Inhalte sofort ausprobieren wollen, was zu einem erhöhten Interesse an den Kämpfen führen dürfte.

Was hältst du von den Änderungen und Belohnungen in der dritten Saison von Pokémon Legends: Z-A? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!