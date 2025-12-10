Pokémon Legends: Z-A – Hoenn Mega-Starter nur über Rangkämpfe erhältlich

Mit dem Release des Mega Dimension DLCs am 10. Dezember 2025 für Pokémon Legends: Z-A feiern drei kultige Mega-Entwicklungen aus der Hoenn-Region ihr Comeback: Mega-Gewaldro, Mega-Lohgock und Mega-Sumpex. Doch obwohl viele Fans das als großartige Nachricht empfinden dürften, ist die Rückkehr der Mega-Starter mit einer Einschränkung verbunden, die für einige Unmut sorgt.

Wie kehren die Hoenn-Megas zurück?

Wie erhalten Spieler Mega-Gewaldro, Mega-Lohgock und Mega-Sumpex? Die drei Mega-Entwicklungen für die Hoenn-Starter sind nicht direkt im Mega Dimension DLC enthalten, sondern werden über das Online-Ranglistensystem von Pokémon Legends: Z-A verteilt. Das bedeutet konkret: Nur wer an den Rangkämpfen teilnimmt, kann sich die jeweiligen Mega-Steine verdienen.

Diese Entscheidung erinnert an die Verteilung der Mega-Steine für Kalos-Starter wie Quajutsu, Fennexis und Brigaron in früheren Seasons. Auch dort wurden die nötigen Items für Mega-Entwicklungen als Belohnung für erfolgreiche Platzierungen in den Saisons vergeben.

Wann sind die Mega-Starter verfügbar?

Welche Saison bringt welche Mega-Entwicklung? Die Mega-Steine für die Hoenn-Starter werden gestaffelt über mehrere Seasons hinweg vergeben. Das bedeutet, dass du nicht sofort mit allen dreien rechnen kannst. Hier ist die Übersicht:

Pokémon Mega-Stein erhältlich in Voraussichtliches Startdatum Mega-Gewaldro Season 5 07. Januar 2026 Mega-Sumpex Season 6 28. Januar 2026 Mega-Lohgock Season 7 18. Februar 2026

Da Season 4 am 17. Dezember 2025 beginnt und etwa drei Wochen dauert, folgen die Seasons 5 bis 7 jeweils im Abstand von drei Wochen. Das bedeutet: Wer auf Mega-Lohgock wartet, muss sich sogar bis Mitte Februar 2026 gedulden.

Was steckt im Mega Dimension DLC?

Welche neuen Inhalte bietet die Erweiterung? Der Mega Dimension DLC bringt zahlreiche neue Elemente ins Spiel, darunter:

Ein neuer Bereich namens Hyperraum Illumina City , zugänglich durch Hoopa

, zugänglich durch Hoopa Temporäres Level-Cap über 100 hinaus

hinaus Ein Back-Minispiel mit Donuts zur Interaktion mit Hoopa

mit Donuts zur Interaktion mit Hoopa Rogue Mega Evolution Bosskämpfe mit wilden Mega-Pokémon

mit wilden Mega-Pokémon Herausforderungen zum Freischalten neuer Gebiete und Pokémon

Besonders spannend: Es sollen insgesamt 19 exklusive neue Mega-Entwicklungen enthalten sein, darunter auch für Legendäre und Mysteriöse Pokémon wie Darkrai, Heatran, Zeraora und Magearna.

Warum ist das Comeback bittersüß?

Was stört Fans an der Rückkehr der Hoenn-Megas? Viele Spieler hatten gehofft, ihre Lieblings-Starter aus Generation 3 direkt im DLC nutzen zu können – inklusive ihrer Mega-Entwicklungen. Doch da die Mega-Steine nur über das Ranglistensystem erhältlich sind, ist ein sofortiger Einsatz unmöglich.

Diese Entscheidung stößt vor allem bei Fans von Lohgock auf Kritik, denn Mega-Lohgock wird erst in Season 7 verfügbar sein, also über zwei Monate nach dem DLC-Launch. Immerhin: Die nötigen Ränge, um die Mega-Steine zu erhalten, wurden seit Season 1 gesenkt, was den Grind verkürzt.

Ein zweischneidiges Schwert für Veteranen

Wie wirkt sich diese Entscheidung auf das Spielgefühl aus? Für Veteranen von Pokémon X und Y ist die Rückkehr der Mega-Entwicklungen ein willkommenes Nostalgie-Element. Doch die Verknüpfung mit Online-Rangkämpfen zwingt Solo-Spieler, sich dem PvP-Modus zu stellen, um ihre Lieblings-Megas nutzen zu können.

Damit setzt Game Freak den Kurs fort, kompetitive Modi stärker in die Hauptspielmechaniken einzubetten – ein Trend, der nicht jedem gefällt, aber die Langlebigkeit des Spiels fördern soll.

Was hältst du davon, dass die Hoenn-Mega-Starter in Pokémon Legends: Z-A zurückkehren – aber nur mit Einschränkungen? Diskutiere gerne mit uns in den Kommentaren!