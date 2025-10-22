Pokémon Legends: Z-A – Echtzeitkämpfe machen Delegator nutzlos!

In Pokémon Legends: Z-A, das am 16. Oktober 2025 für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde, hat ein wesentlicher Bestandteil der Kampfstrategien aus den ersten Generationen von Pokémon-Spielen seinen Glanz verloren. Insbesondere der Zug Delegator, der einst als defensives Schutzschild diente, wurde durch das neue Echtzeit-Kampfsystem nahezu nutzlos gemacht.

Der Niedergang eines Klassikers

Warum ist Delegator nicht mehr effektiv in Pokémon Legends: Z-A? In der klassischen, rundenbasierten Kampfmechanik der Pokémon-Serie diente Delegator als ein strategisches Mittel, das es einem Pokémon ermöglichte, 25% seiner maximalen KP zu opfern, um einen Doppelgänger zu erschaffen. Dieser Doppelgänger konnte den Schaden abfangen, der dem eigentlichen Pokémon galt, was Zeit für einen Gegenangriff oder Rückzug verschaffte.

In Pokémon Legends: Z-A jedoch, das sich durch ein dynamisches Echtzeit-Kampfsystem auszeichnet, ist diese defensive Taktik weniger wirkungsvoll. Bewegungen und Angriffe können in Echtzeit ausgeführt werden, was bedeutet, dass Gegner den Delegator umgehen können, indem sie einfach starke Angriffe einsetzen oder sich repositionieren. Das macht den Zug zu mehr einer Ablenkung als einem ernsthaften strategischen Vorteil.

Das neue Kampfsystem

Wie beeinflusst das Echtzeit-Kampfsystem die Kampfstrategie? Pokémon Legends: Z-A hebt sich durch ein Kampfsystem ab, das den Spieler dazu zwingt, die Positionierung und das Timing jedes Zuges sorgfältig zu planen. Trainer und ihre Pokémon können sich während des Kampfes bewegen und Angriffen ausweichen, was die taktische Tiefe erhöht. Moves wie Eisstrahl, Flammenwurf und Hydro-Pumpe können durch einen Delegator hindurchgehen und das eigentliche Ziel treffen, was die Effektivität des Zuges weiter mindert.

Zusätzlich wird das Delegator-Konzept durch Flächenangriffe, die in einer geraden Linie Schaden verursachen, wie sie von Pokémon wie Garados und Dragoran ausgeführt werden können, weiter abgeschwächt. Diese Pokémon sind bekannt für ihre Stärke und können den Delegator leicht durchbrechen und direkt das gegnerische Pokémon treffen.

Zukunft der Pokémon-Kämpfe

Wird das traditionelle Kampfsystem zurückkehren? Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Hauptspiele der Pokémon-Reihe zum klassischen, rundenbasierten System zurückkehren werden oder ob das Echtzeitsystem von Pokémon Legends: Z-A den neuen Standard setzt. Die Fans sind gespannt, wie sich die Kampfmechanik in kommenden Titeln entwickeln wird.

Pokémon Legends: Z-A bietet trotz dieser Änderungen ein intensives und innovatives Spielerlebnis. Die Echtzeitkämpfe fordern taktisches Denken und schnelle Reaktionen, was eine neue Dimension in die Welt der Pokémon-Kämpfe bringt. Hast du Pokémon Legends: Z-A schon ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren!