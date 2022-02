Pokémon Legenden Arceus: Hier verstecken sich die drei frechen Bidiza – Lösung

In einer Nebenmission in Pokémon-Legenden: Arceus verstecken sich drei freche Bidiza in Jubeldorf. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr die kleinen Schlingel findet.

Pokémon-Legenden: Arceus – Die frechen Bidiza in Jubeldorf

Die Nebenmission „Die frechen Bidiza“ könnt ihr schon recht früh im Spiel erledigen: Die Mission könnt ihr am Quest Board im Galaktik-Gebäude aktivieren. Sprecht daraufhin mit Tsumugi am östlichen Eingangstor. Während des Gesprächs flitzen drei Bidiza durch das Tor und verschanzen sich im Dorf. Jetzt beginnt die Suchaktion: Ihr sollt die drei Taschenmonster ausfindig machen!

Drei Bidiza sind durch das Eingangstor gehuscht und verstecken sich in Jubeldorf. © Nintendo, The Pokémon Company

Habt selbst ein Bidiza dabei: Damit die drei frechen Bidiza nicht sofort vor euch Reißaus nehmen, müsst ihr selbst ein eigenes Bidiza im Team haben.

Hier findet ihr die drei frechen Bidiza

Auf der Karte seht ihr die Aufenthaltsorte der drei frechen Bidiza in Jubeldorf:

Die Aufenthaltsorte der drei Bidiza in Jubeldorf. © Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Bidiza #1

Das erste Bidiza befindet sich direkt neben eurem Quartier in der Nähe vom Galaktik-Gebäude.

Bidiza #2

Das zweite Bidiza befindet sich am Zaun bei der Weide am südöstlichsten Punkt des Dorfes.

Bidiza #3

Das letzte Bidiza versteckt sich hinter einem Zaun und einem Karren im Südwesten des Dorfes.

Was mache ich, wenn ich ein Bidiza verscheucht habe?

Es kann passieren, dass ihr einem der Bidiza begegnet, ohne selbst eines im Team zu haben. In diesem Fall verscheucht ihr das wilde Taschenmonster und es kehrt erstmal nicht mehr zu seinem Aufenthaltsort zurück.

Geht dann einfach in euer Quartier und schlaft eine Runde. Nach dem Aufwachen sollte sich das wilde Bidiza wieder an seiner ursprünglichen Stelle befinden. Stellt also sicher, dass ihr nächstes Mal selbst eines im Team habt.