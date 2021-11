Pokémon-Legenden: Arceus – Erhaltet Shaymin und witzige Outfits als Bonus

© Nintendo, The Pokémon Company

Wer sich in das Abenteuer von Pokémon Legends: Arceus hinein stürzt, darf sich auf besondere Boni freuen. Im Spiel erhaltet ihr nämlich eine ganze Reihe von Geschenken wie das Mysteriöse Pokémon Shaymin und spezielle Outfits.

Besondere Boni für Pokémon-Legenden: Arceus enthüllt

Die besonderen Boni für das Nintendo Switch-Spiel „Pokémon-Legenden: Arceus“ umfassen ein extrem seltenes Pokémon sowie neue Outfits und Masken, die es noch nicht im Spiel zu finden gibt. Um euch diese Boni zu sichern, benötigt ihr die Spielstände von anderen Pokémon-Editionen auf eurer Nintendo Switch. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Boni es gibt und wie ihr sie erhaltet.

Schnappt euch Shaymin

Habt ihr einen Spielstand von Pokémon Schwert oder Pokémon Schild auf eurer Nintendo Switch, dann schaltet ihr eine Forschungsmission in Jubeldorf frei, in der ihr Shaymin für euer Team gewinnen könnt. Diese Forschungsmission wird aber erst nach den Credits zugänglich.

Das kleine Mysteriöse Pokémon vom Typ Pflanze befindet sich dabei in seiner Landform. Mit einer Gracidea-Blume soll es aber seine Dankbarkeit ausdrücken und in die Lüfte fliegen. Damit ist gemeint, dass es sich mit dem Gracidea-Item in seine Zenitform verwandelt und den Zusatztyp Flug erhält.

Bei der Schneiderei gibt’s außerdem ein Shaymin-Outfit: Besucht die Schneiderei, um ein Kleidungsset zu erhalten, das von Shaymin inspiriert ist. Dieses Outfit könnt ihr euch sichern, sobald ihr euch der Galaktik-Expedition angeschlossen habt. Dafür müsst ihr ebenfalls vorher „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ gespielt haben.

Erhaltet witzige Pikachu- und Evoli-Masken

Wenn ihr Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! gespielt habt, könnt ihr witzige Masken erhalten. Sprecht die Besitzerin der Schneiderei an, nachdem ihr euch der Galaktik-Expedition angeschlossen habt und ihr erhaltet sowohl die Pikachu-Maske als auch die Evoli-Maske.

„Pokémon-Legenden: Arceus“ erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv für Nintendo Switch.