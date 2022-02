So einfach bekommt ihr alle Sinnoh-Starter in Pokémon-Legenden: Arceus!

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Obwohl Pokémon-Legenden: Arceus im Sinnoh der Vergangenheit spielt (nämlich Hisui), bekommt ihr die originalen Sinnoh-Starter nicht zu Beginn eures Abenteuers. Stattdessen wählt ihr aus Bauz, Feurigel und Ottaro. Aber ihr könnt Chelast, Panflam und Plinfa trotzdem erhalten – und es ist gar nicht mal so schwer.

Pokémon Legenden: Arceus – Eines der besten Pokémon-Games überhaupt – TEST

Natürlich laufen euch Panflam, Plinfa und Chelast (die Sinnoh-Starter aus Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle) nicht einfach so auf jeder x-beliebigen Wiese über die Füße, sondern sind in bestimmten Gebieten heimisch. Ihr werdet ein wenig Hilfe benötigen, die drei Taschenmonster zu finden. Und genau dafür ist dieser Guide da!

Baut schon früh euer Starter-Team: Die gute Nachricht ist, dass ihr alle drei Pokémon sogar recht früh im Spiel ergattern könnt. So könnt ihr schnell euer Team mit den Sinnoh-Startern verstärken.

Chelast

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Den Pflanzen-Starter Chelast findet ihr im Roten Sumpfland. Es erscheint dort nur an einem einzigen Ort. Begebt euch zu den Surrenden Feldern am rechten Rand der Karte und reist dann nach Süden. Chelast befindet sich bei einem Teich mit einem Baum. Kommt ihr Chelast zu nahe, rennt es davon. Ihr solltet es schnell fangen. Verwickelt es in einen Kampf oder werft einen effektiven Ball.

Panflam

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Das Feueräffchen Panflam findet ihr im Obsidian-Grasland, dem ersten Gebiet des Spiels. Nachdem ihr euren ersten Stern-Rang erworben habt, könnt ihr die Geweihanhöhe erreichen. Hier spawnen Panflam oder Panpyro und lassen sich fangen. Die Spawnrate sowohl für Panflam als auch für Panpyro sind sehr gering. Ihr werdet also wohl ein Weilchen suchen müssen. Auf der Hamanasu-Insel könnt ihr ebenfalls Panflam finden, aber zu diesem Ort kommt ihr erst etwas später in der Story.

Auch Panflam flüchtet, sobald ihr in seine Nähe kommt. Beginnt einen Kampf oder werft einen effektiven Ball.

Plinfa

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Plinfa, der Pinguin vom Typ Wasser, lässt sich im Kobalt-Küstenland finden. Es befindet sich im Nordwesten der Karte, oberhalb des Quellenpfades. Wenn ihr vom Quellenpfad aus nach Norden geht, kommt ihr zu einem Teich, an dem sich Plinfa tummelt.

Wie die anderen Sinnoh-Starter flüchtet es schnell, also solltet ihr es schnell fangen.