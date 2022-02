Pokémon-Legenden: Arceus – So erhaltet ihr Darkai

© Nintendo, The Pokémon Company

Ihr könnt das Mysteriöse Pokémon Darkrai in Pokémon-Legenden: Arceus bekommen, allerdings nicht auf normalem Wege während der Story. Was ihr tun müsst, um dieses sehr seltene Taschenmonster einfangen zu können, sagen wir euch in diesem Guide.

Ihr werdet Darkrai nicht im Laufe der Story begegnen und es schwirrt auch nicht in der Wildnis herum. Ihr könnt das Mysteriöse Pokémon aber fangen, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um Darkrai zu bekommen:

Beendet die Story des Spiels.

Besitzt den Spielstand von Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle auf eurer Switch.

Spezielle Quest für Darkrai

Habt ihr einen Spielstand von „Pokémon Strahlender Diamant“ oder „Pokémon Leuchtende Perle“ auf eurer Konsole und die Credits des Abenteuers gesehen, könnt ihr an einer speziellen Quest für Darkrai teilnehmen. Kehrt nach Jubeldorf zurück und betretet das Galaktik-Gebäude. Am schwarzen Brett in Professor Lavens Büro könnt ihr nun die Nebenmission 93 „Ein tiefschwarzer Alptraum“ annehmen, die mit dem Nachtwesen zu tun hat.

Hier findet ihr Darkrai: Diese besondere Galaktik-Expedition führt euch zum Kraterberg-Hochland. Ihr müsst lediglich dem Marker zur Kletterklippe folgen, um Darkrai zu finden. Anschließend könnt ihr es fangen. Darkrai befindet sich auf Level 70.

Galaktik-Kleidungsset erhalten

Sobald ihr euch der Galaktik-Expedition angeschlossen habt, lohnt es sich außerdem die Schneiderin aufzusuchen. Bei ihr könnt ihr ein speziellen Outfit erhalten, das den Team Galaktik-Uniformen nachempfunden ist.

