Vorgestern sorgte The Pokémon Company mit einem mysteriösen Video zu Pokémon-Legenden: Arceus für Aufregung in der Pokémon-Community und die Fans rätselten, was es damit auf sich haben könnte. Nun ist das Geheimnis endlich gelüftet und uns wird der Blick auf zwei brandneue Pokémon geboten!

Das Geheimnis um die neuen Pokémon ist gelüftet: Trefft Hisui-Zorua und Hisui-Zororark

Einige Fans hatten bereits die Vermutung, dass es sich bei dem im mysteriösen Video beschriebenen Pokémon um eine neue Form von Zorua handeln könnte und sie hatten recht! Jetzt gibt es eine störungsfreie Version des Videos und darin wird zum ersten Mal Hisui-Zorua gezeigt. Doch nicht nur das. Das Wesen, welches den Filmenden am Ende angriff, entpuppt sich sogar als die Weiterentwicklung Hisui-Zoroark.

Die Videobeschreibung bestätigt uns hierbei nochmals, dass es sich um Hisui-Formen von Zorua und Zororark handelt:

„Vor ein paar Tagen hat ein Forscher geheimnisvolle Aufnahmen aus der Hisui-Region entdeckt. Professor Eich hat sich eure Ergebnisse angesehen und das Video erfolgreich wiederhergestellt. Es zeigt Hisui-Zorua und Hisui-Zoroark!“

Hisui-Zorua und Hisui-Zoroark besitzen einzigartige Typenkombination

Von welchem Typ sind die beiden Hisui-Formen? Die normalen Versionen von Zorua und Zoroark sind vom Typ Unlicht. Die Hisui-Formen besitzen wie gehabt einen anderen Typ. Aufgrund der verschneiten Berge als Lebensort und der weißen Fellfarbe könnte man zuerst annehmen, dass sie dem Typ Eis angehören, doch dem ist nicht so. Hisui-Zorua und Hisui-Zoroark besitzen die interessante Typenkombination Normal/Geist und sind damit die ersten beiden Pokémon überhaupt mit dieser Kombination.

Beide neuen Pokémon werden zum ersten Mal in „Pokémon-Legenden: Arceus“ antreffbar sein, das am 28. Januar 2022 für Nintendo Switch erscheinen wird.