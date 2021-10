Pokémon Legends Arceus – Mysteriöser Teaser wie aus einem Horrorfilm aufgetaucht

The Pokémon Company rührt fleißig die Werbetrommel für Pokémon-Legenden: Arceus und veröffentlichte jetzt einen sehr mysteriösen Teaser, der Fans zum Rätseln bringt. Ein rund zweiminütiges Videos ist zum Spiel erschienen und es mutet erstmal gar nicht wie ein Trailer an, sondern wie eine Szene aus einem Horrorfilm.

Geheimnisvoller Teaser-Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus erinnert an Horrorfilm

Das Teaser-Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das Video ist im Found-Footage-Stil gehalten, der zum Beispiel mit „Blair Witch Project“ in der Filmwelt etabliert wurde. Es hat aber auch einige Anleihen an „Paranormal Activity“. In dem Video sehen wir eine Kameraaufnahme eines nicht näher bekannten Mannes, der in den verschneiten Bergen der Hisui-Region offenbar verschiedene Pokémon beobachtet. Das Videomaterial ist jedoch voller Störungen und es sind keine klaren Bilder zu erkennen. Auch die Tonspur scheint beschädigt zu sein.

Die Videobeschreibung des Trailers gibt auch keine klaren Anhaltspunkte, es mutet alles sehr mysteriös an:

„Ein Forscher hat eine seltene Entdeckung in der Fleetburg-Bibliothek gemacht: geheimnisvolle Aufnahmen, die die Landschaft der Hisui-Region zu dokumentieren scheinen… Bitte begutachtet sie und teilt uns eure Ergebnisse mit – sie könnten sich auf eurem Abenteuer in Pokémon-Legenden: Arceus als nützlich erweisen.“

Was passiert in dem Video? Der Filmende ist in den schneebedeckten Bergen der Hisui-Region (das frühere Sinnoh) und dokumentiert seine Entdeckungen mit der Videokamera. Neben einigen Schneppke findet er zudem ein weiteres Pokémon, das jedoch nicht gezeigt wird. Nur eine Beschreibung bekommen wir zu hören. Zuerst erinnert es ihn an ein Fukano oder Vulpix, aber es scheint ein bis dato unbekanntes Taschenmonster zu sein.

Pokémon-Legenden: Arceus doch kein Open-World-Spiel, anderes Spiel als Vorlage

Das geheimnisvolle Pokémon wird folgendermaßen beschrieben: Ein Pokémon mit roter Schweifspitze und weißem, flauschigem Fell am Kopf und um den Hals. Das Pokémon sei außerdem sehr niedlich und besitzt runde, gelbe Augen.

Direkt danach wird die Person von einem großen Pokémon angegriffen. Es ist unklar, um welches Wesen es sich dabei handelt (vielleicht sogar dasselbe?), aber das Video endet damit abrupt.

Das unbekannte Pokémon ähnelt offenbar einem Fukano, aber Hisui-Fukano ist trotzdem nicht gemeint. © The Pokémon Company

Es ist ein Teaser für ein neues Pokémon

Eine Sache dürfte klar sein: The Pokémon Company beschert uns mit diesem Video einen Teaser für ein brandneues Pokémon. Das ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen die Enthüllung eines neuen Pokémon marketingwirksam inszeniert, erinnern wir uns zum Beispiel noch gut an den 24-Stunden-Stream, der eine Lichtung in einem Wald zeigte und Galar-Ponita zum ersten Mal enthüllte. Wann aber die offizielle Ankündigung des neuen Taschenmonsters erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Um welches Pokémon handelt es sich diesmal? Das beschriebene Pokémon hat der Filmende zwar zuerst mit Fukano verwechselt, aber es ist unwahrscheinlich, dass in dem Video ein Hisui-Fukano beschrieben wurde (das in „Pokémon-Legenden: Arceus“ aber passenderweise seinen ersten Auftritt hat). Hisui-Fukano ist zwar rot und besitzt weißes Fell am Kopf, allerdings keine rote Schweifspitze. Außerdem sind seine Augen stets von seinem Fell bedeckt, sodass sie nicht sichtbar sind.

Vermutlich hat der Mann aber ein Hisui-Arkani gesehen. Das könnte locker groß und stark genug sein, ihn auch anzugreifen. Aber auch ein Hisui-Vulpix oder Hisui-Evoli wären denkbar, oder aber ein gänzlich neues Pokémon und keine Regionalform eines bereits bekannten Wesens.

Was meint ihr, welches Pokémon in dem Video beschrieben sein könnte?