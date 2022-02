Pokémon-Legenden: Arceus – So fangt ihr Shaymin und wechselt zur Zenitform

© Nintendo, The Pokémon Company

Das Mysteriöse Pokémon Shaymin ist in Pokémon-Legenden: Arceus, aber nicht jeder kann es fangen. Wie ihr das seltene Taschenmonster findet, zeigen wir euch in diesem Guide.

Shaymin gehört als Mysteriöses Pokémon zu den seltensten Taschenmonstern überhaupt, aber glücklicherweise lässt es sich in „Pokémon-Legenden: Arceus“ finden – sogar sowohl in seiner Landform als auch in der Zenitform. Aber nicht jeder wird es sehen können und der Grund ist ganz einfach: Ihr müsst nämlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit Shaymin erscheint.

Diese Voraussetzungen gilt es für Shaymin zu erfüllen:

Beendet die Story des Spiels.

Habt einen Spielstand von Pokémon Schwert oder Schild auf der Switch.

Spezielle Quest für Shaymin

Habt ihr die Credits des Spiels gesehen und einen Spielstand von „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ auf der Konsole, dann könnt ihr eine spezielle Quest für Shaymin annehmen. Dafür müsst ihr in Jubeldorf ins Galaktik-Gebäude und die Nebenmission 92 „Ein Zeichen der Dankbarkeit“ am Quest-Board auswählen. Ohne einen Spielstand von mindestens einer der genannten Editionen, werdet ihr Shaymin leider nicht begegnen können.

Hier findet ihr Shaymin: Diese besondere Mission führt euch ins Obsidian-Grasland. Am Basislager werdet ihr erst in ein Gespräch mit Mahiru vom Diamant-Clan verwickelt, die euch eine Gracidea-Blume überreicht. Anschließend geht es auf die Suche nach Shaymin. Ihr findet den Pflanzenigel bei der verwelkten Gracidea-Blumenwiese westlich des Lagers. Es ist auf Level 70.

So wechselt ihr zur Zenitform

Shaymin trefft ihr zuerst in seiner Landform als kleinen Pflanzenigel. Nutzt ihr die Gracidea auf Shaymin, wechselt das Pokémon in seine Zenitform, wodurch es zusätzlich zu seinem Pflanze-Typen noch den Zweittyp Flug erhält. Ihr könnt die Form jederzeit wechseln.

Shaymin-Outfit erhalten

Sobald ihr euch der Galaktik-Expedition angeschlossen habt, könnt ihr bei der Schneiderin außerdem ein spezielles Outfit im Shaymin-Design erhalten.

