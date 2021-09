In einem frisch eingetroffenen Trailer wird ein neues Pokémon für Pokémon-Legenden: Arceus enthüllt. Es handelt sich dabei um eine Entwicklung von Sichlor.

Axantor für Pokémon-Legenden: Arceus vorgestellt

Das neue Pokémon Axantor wird in „Pokémon-Legends: Arceus“ zu finden sein und eine größere Rolle in der Story spielen. Denn Axantor ist ein spezieller Gegner im Spiel, der es in sich hat. Wir geben euch alle Infos zum neuen Käfer/Gestein-Pokémon.

Axantor

Kategorie: Axt-Pokémon

Größe: 1,8 m

Gewicht: 89,0 kg

Typ: Käfer + Gestein

Offizielle Beschreibung: In der Hisui-Region sorgen besondere Mineralien dafür, dass sich Sichlor zu Axantor entwickeln. Teile von Axantors Körper haben sich zu Stein verhärtet. Während heftiger Kämpfe brechen versteinerte Teile oft ab, sodass Axantor, die schon viele Kämpfe überstanden haben, sichtbare Spuren an ihren Körpern aufweisen. Es heißt, dass die Menschen in Hisui steinerne Teile, die von den Körpern der Axantor abgefallen waren, einst zur Herstellung von Werkzeugen verwendeten.

Weiterentwicklung von Sichlor

Axantor ist die Weiterentwicklung von Sichlor. Es tritt allerdings nur in Hisui auf, da es auschließlich dort die Mineralien gibt, die für die Entwicklung nötig sind. Während Sichlor ein reiner Käfer-Typ ist, weist Axantor die Typen-Kombination Käfer und Gestein auf.

Axantor ist im Spiel ein König

In „Pokémon-Legenden: Arceus“ wird es Königs-Pokémon geben. Das wurde im neuesten Trailer ebenfalls enthüllt. Und Axantor ist eines dieser Königs-Pokémon. Es ist sehr stark und aufgrund eines Vorfalls (dem ihr im Spiel nachgehen müsst) obendrein noch sehr aggressiv. Eure Aufgabe wird es sein, es wieder zu besänftigen. Die Könige und Königinnen in Hisui werden von Wächtern bewacht, von denen ebenfalls einige bereits vorgestellt wurden.

Alle neuen Pokémon, die im kommenden Open-World-Spiel für die Nintendo Switch auftauchen, stellen wir euch in diesem Artikel vor.

Neuer Trailer veröffentlicht

Den neuen Trailer, der Axantor enthüllt, könnt ihr euch hier ansehen. Er zeigt außerdem die beschriebenen Wächter, Könige und Königinnen. Zudem gibt es einen Blick auf Customization und mehr.