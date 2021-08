Die aktuelle Pokémon Presents-Ausgabe bot uns viele neue Details zu Pokémon-Legenden: Arceus – darunter auch brandneue Pokémon, die wir im Spiel antreffen können wie z.B. eine völlig neue Fukano-Form! Wir zeigen euch, welche neuen Pokémon enthüllt wurden.

Pokémon-Legenden: Arceus – Das sind die neuen Pokémon: Hisui-Fukano, Damythir und mehr

Damythir

Kategorie: Vielender-Pokémon

Größe: 1,8 m

Gewicht: 95,1 kg

Typ: Normal + Psycho



Offizielle Beschreibung: In Hisui kann sich Damhirplex zu Damythir entwickeln. Mit den schwarzen Kugeln an seinem Geweih erzeugt dieses Pokémon Psycho-Kräfte, die mächtig genug sind, um den Raum zu verzerren.



© The Pokémon Company

Salmagnis

Kategorie: Großfisch-Pokémon

Größe: 3,0 m

Gewicht: 110,0 kg

Typ: Wasser + Geist



Offizielle Beschreibung: Ein in der Hisui-Region lebendes Barschuft kann sich zu Salmagnis entwickeln, wenn es von den Seelen anderer Barschuft seines Schwarms besessen wird, die auf der harten Reise stromaufwärts ihr Leben ließen. Salmagnis schöpft Kraft aus den Seelen, von denen es besessen ist, wodurch es unermüdlich weiterschwimmen kann.



© The Pokémon Company

Hisui-Washakwil

Kategorie: Kampfschrei-Pokémon

Größe: 1,7 m

Gewicht: 43,4 kg

Typ: Psycho + Flug



Offizielle Beschreibung: Wenn sich Geronimatz in der Hisui-Region entwickelt, wird es zu Hisui-Washakwil. Hisui-Washakwil kann seine unheimlichen Schreie mit Psycho-Kräften erfüllen, um mächtige Stoßwellen zu erzeugen. Es kann mithilfe seiner Psycho-Kräfte außerdem seinen sechsten Sinn schärfen und sich so in eine Trance versetzen, die seine physischen Fertigkeiten verstärkt.

© The Pokémon Company

Hisui-Fukano

Kategorie: Späher-Pokémon

Größe: 0,8 m

Gewicht: 22,7 kg

Typ: Feuer + Gestein



Offizielle Beschreibung: Dies ist Fukanos Erscheinungsbild in der Hisui-Region. Seine Hisui-Form verfügt über längeres, voluminöseres Fell als die zuvor entdeckte Form von Fukano. Hisui-Fukano sind äußerst wachsam und können oft dabei beobachtet werden, wie sie zu zweit ihr Revier patrouillieren.

© The Pokémon Company

Was hat es mit den neuen Pokémon auf sich?

„Pokémon-Legenden: Arceus“ spielt im Sinnoh der Vergangenheit, als die Insel noch Hisui hieß. Der natürliche Lebensraum war dort noch ganz anders als im Sinnoh, das wir in Diamant und Perl und den kommenden Remakes erkunden. Dementsprechend gibt es dort Pokémon zu finden, die sich an die damaligen Lebensräume angepasst haben und im modernen Sinnoh gar nicht in der Wildnis antreffbar sind. Es gibt Fukano in der speziellen Hisui-Regionalform und andere Pokémon, können sich sogar nur auf Hisui weiterentwickeln wie zum Beispiel das Hirsch-Pokémon Damhirplex.