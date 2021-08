Der Release von Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle ist nur noch etwa drei Monate entfernt und in der kürzlich gesendeten Pokémon Presents-Ausgabe wird den Fans mit einem neuen Trailer nochmal die Vorfreude gesteigert. Die Remakes der Editionen Diamant & Perl werden nicht nur mit aufpolierter Grafik auf die Nintendo Switch gebracht, es wird sogar frische Neuerungen geben.

Der Untergrund bietet jetzt Biome und fangbare Pokémon

Eine der größten Neuerungen, die im Trailer zu sehen sind, betrifft den Untergrund. In den Originalen konntet ihr dort online mit Freunden auf Fossilien- und Item-Suche gehen und eure eigene Geheimbasis gestalten. Das wird in den Remakes immer noch der Fall sein. Ein neues Feature bilden dabei Statuen und neue Terrains. Ihr könnt nämlich ganz neue Ebenen im Untergrund erkunden, die unterschiedliche Terrains bieten und dort auf wilde Pokémon treffen. Zudem gibt es Statuen von Pokémon zu finden, mit denen ihr eure Geheimbasis dekorieren könnt. Diese Statuen haben aber auch einen spielerischen Zweck, denn sie schalten neue Pokémon in den anderen Untergrundebenen frei. Einige lassen sich in den beiden Remakes sogar nur dort und nirgendwo sonst in Sinnoh fangen!

© The Pokémon Company

Kleidet den Charakter neu ein

Der Hauptcharakter kann nun mit anderen Outfits versehen werden, die ihr in einem Klamottenladen kaufen könnt. Das ist in der „Pokémon“-Reihe schon lange kein neues Feature mehr, gab es aber in den Original-Editionen Diamant und Perl noch nicht.

© The Pokémon Company

Pokémon laufen euch hinterher

Es ist eines der beliebtesten Features in „Pokémon“-Spielen und kam erstmals in Pokémon HeartGold und SoulSilver zum Einsatz. Und wie nun enthüllt wurde, werden auch Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wieder Gebrauch von diesem Feature machen: Das erste Pokémon in eurem Team wird euch wieder hinterher laufen!

Ansonsten bleibt Entwickler ILCA den Originalen ziemlich treu. Die Spielwelt hat sich außer dem grafischen Neuanstrich in seiner Struktur kaum geändert. Sogar weitere alte Features aus den Originalen sind wieder an Bord: Ihr könnt zum Beispiel eure Pokébälle mit Stickern versehen. Dadurch wird ein bestimmter, visueller Effekt aktiviert, wenn ihr ein Pokémon aus dem Pokéball lasst.

© The Pokémon Company

Den neuen Trailer zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle könnt ihr euch hier ansehen. Die Spiele erscheinen am 19. November 2021!