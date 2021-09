Pokémon-Legenden: Arceus – Neuer Trailer enthüllt brandneues Pokémon, Könige, Wächter und mehr

Heute erwartet Pokémon-Fans ein brandneuer Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus, der weitere Informationen zu den Spielen offenbart. So werden ein brandneues Pokémon, Elite-Gegner, ein Foto-Modus, mehr Optionen zur Charaktergestaltung und mehr enthüllt. Wir geben euch einen Überblick zu den neuen Inhalten.

Pokémon-Legenden: Arceus – Neuer Trailer zum Open-World-Abenteuer veröffentlicht

Brandneues Pokémon Axantor

Axantor ist eine Weiterentwicklung von Sichlor, die nur in der Hisui-Region anzutreffen ist.

Axantor

Kategorie: Axt-Pokémon

Größe: 1,8 m

Gewicht: 89,0 kg

Typ: Käfer + Gestein

Offizielle Beschreibung: In der Hisui-Region sorgen besondere Mineralien dafür, dass sich Sichlor zu Axantor entwickeln. Teile von Axantors Körper haben sich zu Stein verhärtet. Während heftiger Kämpfe brechen versteinerte Teile oft ab, sodass Axantor, die schon viele Kämpfe überstanden haben, sichtbare Spuren an ihren Körpern aufweisen. Es heißt, dass die Menschen in Hisui steinerne Teile, die von den Körpern der Axantor abgefallen waren, einst zur Herstellung von Werkzeugen verwendeten.

© Nintendo, The Pokémon Company

Arceus-Phone

In der altertümlichen Hisui-Region werdet ihr das Arceus-Phone erhalten, dessen Aussehen nicht nur an das gleichnamige Gott-Pokémon erinnert, sondern auch eine mysteriöse Kraft zu besitzen scheint. Es weist euch den Weg bei eurem Abenteuer.

Elite-Pokémon

In der Wildnis von Hisui treiben einige besonders starke Pokémon ihr Unwesen, deren Augen rot glühen. Es handelt sich dabei um so genannte Elite-Pokémon und sie sind sehr aggressiv. Seid vorsichtig, denn sie greifen euch an und verfolgen euch, wenn ihr ihnen zu Nahe kommt. Es ist eine große Herausforderung gegen diese Monster anzukommen.

© Nintendo, The Pokémon Company

Könige und Königinnen

Neben den Elite-Pokémon gibt es nochmals mächtigere Taschenmonster, die Könige oder Königinnen genannt werden. Sie gehören zu den mächtigsten Wesen im Spiel und besitzen Kräfte, über die gewöhnliche Pokémon nicht verfügen. Einige von ihnen unterstützen die Menschen, während andere wiederum als Gegner anzutreffen sind. Denn aufgrund eines seltsamen Phänomens geraten sie in Rage. Eure Aufgabe wird es sein, diese Pokémon wieder zu besänftigen und den Grund für diese Vorfälle herauszufinden.

© Nintendo, The Pokémon Company

Wächter

Bei den Wächtern handelt es sich um Personen, die damit beauftragt sind, sich um die Könige und Königinnen zu kümmern und sicherzustellen, dass ihr Revier nicht entweiht wird. Ihr werdet so einigen Wächtern während des Abenteuers begegnen.

© Nintendo, The Pokémon Company

Mit der Elysien-Flöte ruft ihr Reit-Pokémon

Im Spiel steht euch eine besondere Flöte zur Verfügung, mit der ihr Pokémon rufen könnt, auf denen ihr dann reiten dürft. Welche Pokémon das sind, lest ihr hier.

© Nintendo, The Pokémon Company

Mehr Customizing-Optionen und Foto-Modus

In Jubeldorf, dem Stützpunkt eures Abenteuers, könnt ihr die Schneiderei und den Friseursalon aufsuchen, um das Aussehen eurer Spielfigur zu verändern und sie neu einzukleiden.

© Nintendo, The Pokémon Company

Außerdem könnt ihr im Fotoatelier mit eurem Pokémon posieren und Fotos schießen. Dafür stehen euch verschiedene Posen und Hintergründe zur Verfügung.

© Nintendo, The Pokémon Company

„Pokémon-Legenden: Arceus“ erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.