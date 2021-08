Pokémon-Legenden: Arceus – Die Region Hisui begrüßt euch mit neuen Pokémon und Features

In der neuesten Ausgabe des Pokémon Presents-Events boten The Pokémon Company und Game Freak uns einen frischen Blick auf das kommende Action-Adventure Pokémon-Legenden: Arceus. Der Trailer zeigt dabei brandneue Pokémon und Gameplay-Mechaniken.

Begebt euch auf Expedition in der Region Hisui

Es ist bereits bekannt, dass „Pokémon-Legenden: Arceus“ in der Region Sinnoh in einer längst vergangenen Zeit spielen wird, in der Menschen und Pokémon noch nicht zusammen lebten. Nun kennen wir auch den Namen des großen Eilandes, das wir im Spiel erkunden dürfen. Zur Zeit des Spiels heißt die Region noch nicht Sinnoh, sondern Hisui.

© The Pokémon Company

Dort lebt der Protagonist bzw. die Protagonistin in Jubeldorf (dem früheren Jubelstadt) und begibt sich als Mitglied des Galactic Expedition Teams auf Erkundungstouren, um Pokémon in ihren Lebensräumen zu untersuchen und zu fangen. Das Ziel wird es sein, den ersten Pokédex von Sinnoh zu vervollständigen. Das Dorf dient dabei als Basis und ihr startet von dort zu Erkundungstouren in den verschiedenen Regionen der Insel. Ihr entdeckt nach und nach weitere Base Camps, die als weitere Startpunkte dienen und an denen ihr rasten, eurer Team heilen oder Items craften könnt. Ja, richtig gelesen: Es wird ein Crafting-System geben!

Mit erfolgreich ausgeführten Expeditionstouren steigt ihr allmählich im Rang des Galactic Expedition Teams, begegnet interessanten, neuen Charakteren und weiteren Pokémon-Arten.

Neue Pokémon-Formen und -Entwicklungen

In „Pokémon-Legenden: Arceus“ werde ihr brandneuen Pokémon begegnen. So werden im aktuellen Trailer einige spezielle Regionalformen gezeigt sowie neue Entwicklungen. Einige bereits bekannte Pokémon können sich nämlich nur in der Hisui-Region weiterentwickeln, wie zum Beispiel Damhirplex oder Barschuft.

Hisui-Regionalformen:

Hisui-Fukano (Typ: Feuer/Gestein)

© The Pokémon Company

Hisui-Washakwil (Typ: Psycho/Flug) – Entwickelt sich aus Geronimatz

© The Pokémon Company

Damythir (Typ: Normal/Psycho) – Entwickelt sich aus Damhirplex

© The Pokémon Company

Salmagnis (Typ: Wasser/Geist) – Entwickelt sich aus Baschuft

© The Pokémon Company

Fliegt durch die Lüfte

Es wird möglich sein, dass ihr euch von Pokémon transportieren lassen könnt. So wird im Trailer gezeigt, wie die Spielfigur mit einem Hisui-Washakwil durch die Lüfte fliegt und mit Salmagnis übers Wasser düst. Allem Anschein nach dürfen wir die Spielfigur in der Luft und im Wasser selbst steuern.

Die Kämpfe bekommen mehr Features für Taktiker

Weiterhin ist es so, dass ihr in den Kämpfen Pokémon einsetzt, die für euch Kämpfen. Und immernoch habt ihr eine Auswahl bestimmter Attacken und eine rundenbasierte Reihenfolge. Nun gibt es aber ein neues Feature, das ihr im Kampf anwenden könnt. Ihr könnt entscheiden, ob euer Pokémon in der Krafttechnik oder der Tempotechnik angreift. Mit der Krafttechnik werden die Angriffe stärker, aber euer Pokémon wird langsamer und kann nicht mehr so oft angreifen wie sonst. Dagegen könnt ihr mit der Tempotechnik viel häufiger angreifen, aber mit verminderter Angriffsstärke.

© The Pokémon Company

Pokémon können euch in der Natur angreifen

Seit ihr in der Natur von Hisui unterwegs kann die Spielfigur von gegnerischen Pokémon angegriffen werden. Daher wird euch die Möglichkeit geboten eine Ausweichrolle anzuwenden oder euch sogar in hohem Gras zu verstecken, um nicht so schnell gesehen zu werden. Des Weiteren könnt ihr frei nach Belieben eines euer Pokémon aus dem Ball lassen, wodurch ein rundenbasierter Pokémon-Kampf (wie vorhin beschrieben) ausgelöst wird.

© The Pokémon Company

„Pokémon-Legenden: Arceus“ erscheint am 28. Januar 2021 exklusiv für Nintendo Switch.