Pokémon Go – Lavados im August freischalten: Go Pass-Highlights entdecken!

Der August steht vor der Tür und für dich als Pokémon Go-Enthusiast gibt es spannende Neuigkeiten: Am 5. August 2025 um 10 Uhr Ortszeit startet der neue Go Pass sowie der Go Pass Deluxe. Wie Niantic kürzlich bekannt gab, erwarten dich einige attraktive Belohnungen.

Belohnungen im August

Was erwartet dich beim Go Pass im August? Das Highlight diesen Monat ist die Begegnung mit dem legendären Vogel Lavados, sobald du Rang 100 erreichst. Nachdem im aktuellen Go Pass bereits Zapdos verfügbar war, ist Lavados eine willkommene Ergänzung für alle, die das Feuer/Flug-Pokémon noch benötigen. Lavados wird mit einem speziellen Hintergrund erscheinen, und mit etwas Glück kannst du sogar auf eine Schillernde Version treffen.

Zusätzlich zu Lavados bietet der Standard-Go Pass Belohnungen wie Pokébälle, Sternenstaub, Erfahrungspunkte, Maximalpartikel und Bonbons für verschiedene Pokémon.

Der Go Pass Deluxe

Welche Vorteile bietet der Go Pass Deluxe? Für 7,99 Euro bietet der Go Pass Deluxe zusätzliche Anreize. Dazu gehören ein Glücksamulett, ein Super-Brutapparat, weitere Pokémon-Begegnungen und mehr. Egal, für welche Go Pass-Stufe du dich entscheidest, es gibt spezielle Meilenstein-Belohnungen im August.

Nach Erreichen von Rang 25 erhältst du 50 % mehr EP beim Erhöhen der Freundschaftslevel. Bei Rang 50 erhöhen sich die EP und der Sternenstaub aus Forschungsdurchbrüchen, und bei Rang 75 gibt es mehr EP und Sternenstaub aus Ei-Schlüpfungen.

Schneller Fortschritt mit dem Go Pass Deluxe +10

Wie kannst du schneller Ränge aufsteigen? Für Spieler, die ihre Chancen erhöhen möchten, Rang 100 zu erreichen, bevor der Go Pass endet, gibt es den Go Pass Deluxe +10 Rang für 9,99 Euro. Dieses Ticket erlaubt dir, automatisch um 10 Ränge zu steigen.

Diese Optionen kannst du direkt im In-Game-Shop kaufen, aber wenn du im Web-Store des Spiels einkaufst, erhältst du einige einmalige Boni, darunter Ultrabälle und Max-Tränke.

Das Glücksamulett und weitere Details

Was ist das Glücksamulett und wie erhältst du es? Das Glücksamulett wurde Anfang des Jahres in Pokémon Go eingeführt. Es ermöglicht jedem Trainer, Glücksfreunde mit einem anderen Spieler zu werden, vorausgesetzt, ihr seid mindestens Superfreunde im Spiel. Ein tolles Item also, aber du musst den Rang 100 erreichen, um es durch den Go Pass Deluxe zu bekommen.

Niantic möchte das Item bewusst etwas seltener halten. Der neue Go Pass läuft bis zum 2. September 2025 um 10 Uhr Ortszeit. Alle Pokémon Go-Spieler haben jedoch bis zum 4. September 2025 zur gleichen Uhrzeit Zeit, um alle bereits freigeschalteten Belohnungen einzufordern. Am 2. September 2025 beginnt die nächste Saison von Pokémon Go. Details zum Thema der nächsten Saison hat Niantic bisher nicht bekannt gegeben, aber in den kommenden Wochen dürften erste Informationen folgen.

Bist du gespannt auf die Belohnungen des nächsten Monats? Planst du ein Upgrade auf den Go Pass Deluxe? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!