Pokemon GO hebt Level-Cap auf 80 an – Neue Belohnungen und Abenteuer-Ei

Pokemon GO hat eine aufregende Ankündigung gemacht: Ab dem 15. Oktober 2025 wird das Trainer-Level-Cap von 50 auf 80 erhöht. Diese Änderung ist Teil eines größeren Updates, das darauf abzielt, das Fortschrittssystem des Spiels zu verbessern und Spielern mehr Belohnungen zu bieten. Durch diese Anpassungen soll das Erreichen neuer Level schneller und lohnender werden.

Neue Level-Belohnungen

Welche neuen Belohnungen gibt es in Pokemon GO? Mit der Erhöhung des Trainer-Levels kommen auch neue Belohnungen ins Spiel. Spieler können sich auf eine erweiterte Lagerkapazität und neue Avatar-Belohnungen freuen, die ab Level 25 freigeschaltet werden. Diese Belohnungen umfassen unter anderem spezielle Kleidungsstücke, die zur Individualisierung des In-Game-Avatars genutzt werden können.

Die Avatar-Belohnungen werden auf verschiedenen Leveln freigeschaltet:

Level 25: Pokéball Cap

Level 30: Pokéball Schuhe

Level 35: Pokéball Jacke

Level 40: Superball Cap

Level 45: Superball Schuhe

Level 50: Superball Jacke

Level 55: Hyperball Cap

Level 60: Hyperball Schuhe

Level 65: Hyperball Jacke

Level 71: Level 71 Schuhe

Level 73: Level 73 Sonnenbrille

Level 75: Level 75 Hose

Level 77: Level 77 Pose

Level 79: Level 79 Frisur (Kurz) und Level 79 Frisur (Lang)

Level 80: Level 80 Jacke

Tägliches Abenteuer-Ei

Was ist das tägliche Abenteuer-Ei in Pokemon GO? Zusätzlich zu den neuen Level-Belohnungen wird ein kostenloses Tägliches Abenteuer-Ei eingeführt. Dieses Ei wird automatisch bei jedem Login am Anfang eines neuen Tages bereitgestellt. Es erfordert nur 1 km, um auszubrüten und gewährt 10.000 XP. Um das Abenteuer-Ei nutzen zu können, musst du mindestens Level 15 erreicht haben, und es kann nur ein Ei gleichzeitig ausgebrütet werden.

Änderungen im Level-Up-System

Wie beeinflussen die Änderungen das Leveln in Pokemon GO? Mit dem neuen Update wird auch die Menge an Erfahrungspunkten (XP) angepasst, die für verschiedene Level-Meilensteine benötigt werden. Beispielsweise werden 203.353.000 XP benötigt, um das neue Level 80 zu erreichen. Ab dem 15. Oktober 2025 werden die Level-Up-Forschungsaufgaben für die Level 41 bis 50 entfernt und durch neue Aufgaben für die Level 71 bis 80 ersetzt.

Eine wichtige Änderung ist, dass die bereits gesammelten XP auf die neue Level-Kurve angewendet werden, sodass niemand ein niedrigeres Level erreichen wird. Spieler ab Level 23 können sich auf eine Erhöhung ihres Levels freuen.

Erforderliche XP für Meilensteine

Wie viel XP benötigst du für die wichtigsten Level in Pokemon GO? Hier sind die XP-Anforderungen für einige Schlüssel-Level:

Level Erforderliche Gesamt-XP Level 10 48.000 Level 20 258.000 Level 30 1.083.000 Level 40 3.953.000 Level 50 12.753.000 Level 60 34.353.000 Level 70 85.853.000 Level 80 203.353.000

Spannende Events im Oktober

Welche Events stehen im Oktober in Pokemon GO an? Der Oktober 2025 verspricht ein aufregender Monat für Pokemon GO zu werden. Derzeit läuft das Erntefest bis zum 16. Oktober, gefolgt vom ersten Teil des Halloween-Events ab dem 21. Oktober, bei dem Poltchageist und Sinistcha eingeführt werden. Zudem beginnt am 16. Oktober das Pokemon Legends: Z-A-Feier-Event, das mit der Veröffentlichung des neuen Spiels für die Switch und Switch 2 zusammenfällt.

Was denkst du über die neuen Änderungen und Events in Pokemon GO? Teile deine Meinung in den Kommentaren!