Pokémon GO Halloween-Event 2025 – Neue Kostüm-Pokémon und Boni erwarten dich

Niantic hat die zweite Phase seines jährlichen Halloween-Events für Pokémon GO enthüllt, das in diesem Jahr vom 27. Oktober 2025 bis zum 2. November 2025 stattfinden wird. In dieser Phase werden die kostümierten Pokémon Teddiursa und Noibat präsentiert. Teddiursa wird mit einem Hexenhut ausgestattet sein, während Noibat ein Stirnband tragen wird. Wie üblich behalten auch ihre Weiterentwicklungen diesen kostümierten Look, was dem Event eine besondere Note verleiht.

Event-Boni und Aufgaben

Welche Boni erwarten dich während des Events? Während des Events gibt es spezielle Boni, darunter die Möglichkeit, dass kostümierte Pokémon bei einem Fang mit einem „Nice Throw“ oder besser, seltene Bonbons und seltene XL-Bonbons geben. Zudem werden neue Feldforschungsaufgaben verfügbar sein, die zu den Meilensteinen und Boni des Halloween GO Passes zählen.

Zusätzlich gibt es Ein- und Drei-Sterne-Raids, in denen du auf Halloween-gekleidete Pokémon wie Tricks & Treats Gengar, Halloween Unfug Drifzepeli, Pikachu und Plinfa treffen kannst. In den Schatten-Raids wirst du auf Makabaja und Paragoni treffen.

Atmosphäre und Dekoration

Wie wird die Halloween-Stimmung im Spiel erzeugt? Im Einklang mit der Tradition früherer Halloween-Events wird eine neu abgemischte Version des klassischen Lavandia-Themas aus den originalen Pokémon-Spielen auf dem Game Boy jede Nacht gespielt. Darüber hinaus werden die Pokémon-Begegnungsstätten, PokéStops und Arenen für das Fest dekoriert sein, was für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Für diejenigen, die noch mehr wollen, bietet der In-Game-Shop neue Artikel wie einen Mortipot-Hut für dein Avatar und thematische Event-Sticker an. Diese Ergänzungen sorgen dafür, dass du dein Spielerlebnis noch weiter personalisieren kannst.

Niantics Engagement für Augmented Reality

Wie trägt Niantic zur Entwicklung von Augmented Reality bei? Niantic, bekannt für die Entwicklung von Augmented Reality-Spielen wie Ingress und Pokémon GO, hat sich in der Branche einen Namen gemacht. Seit der Gründung im Jahr 2010 als internes Start-up bei Google hat sich Niantic zu einem unabhängigen Unternehmen entwickelt und zahlreiche Investitionen erhalten, die es ermöglichen, innovative AR-Technologien zu entwickeln.

Mit Akquisitionen wie der AR-Firma Escher Reality und der Computer Vision-Firma Matrix Mill hat Niantic seine Bemühungen um planetenweite AR-Erlebnisse verstärkt. Diese Investitionen zeigen Niantics Engagement, die Grenzen der Augmented Reality zu erweitern und den Spielern weltweit immersive Erlebnisse zu bieten.

Was hältst du von den neuen Inhalten und Boni des Halloween-Events in Pokémon GO? Teile deine Gedanken und Diskussionen in den Kommentaren!