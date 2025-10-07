Pokémon GO Halloween 2025 – Entdecke Schillerndes Sinistea und neue Boni

Pokémon GO hat seine Pläne für das Halloween-Event 2025 enthüllt, und es gibt viele spannende Neuigkeiten für dich. Das Event wird in zwei Teilen stattfinden, wobei der erste Teil am 21. Oktober 2025 um 10 Uhr Ortszeit beginnt und bis zum 27. Oktober 2025 zur gleichen Zeit läuft. In dieser Zeit erwarten dich neue Pokémon, besondere Boni und thematische Dekorationen, die das Spiel in eine gruselige Atmosphäre tauchen.

Neue Pokémon und Begegnungen

Welche neuen Pokémon kannst du erwarten? Im ersten Teil des Halloween-Events werden einige Pokémon zum ersten Mal in Pokémon GO auftauchen. Dazu gehören Poltchageist und Sinistcha, die Matcha-Pokémon. Besonders spannend ist, dass du auch die Chance hast, einem Schillernden Sinistea zu begegnen. Diese Pokémon sind bekannt für ihr Teetassen-Design und bringen eine einzigartige Ästhetik ins Spiel.

Zusätzlich kannst du dich auf Begegnungen mit Pokémon wie Zorua, Schillerndes Zorua, Hisui-Zorua und Gruffel freuen. Galar-Zobiris, Sinistea und Poltchageist werden in Ein-Sterne-Raids zu finden sein, während Alola-Knogga, Hisui-Tornupto und Hisui-Admurai in Drei-Sterne-Raids erscheinen. In Schatten-Raids kannst du auf Schatten-Zobiris und Schatten-Paragoni treffen.

Besondere Items und Boni

Welche speziellen Items kannst du erhalten? Ein Highlight für viele ist das neue Poltchageist-Hut-Item, das du für deinen Spieler-Avatar erwerben kannst. Wenn du auf ein Upgrade zum GO-Pass Deluxe umsteigst, kannst du auch eine Teatime-Pose freischalten. Der GO-Pass: Halloween 2025 bietet dir außerdem verschiedene Boni, wie zum Beispiel zusätzliche Fangbonbons auf Tier 1 und eine erhöhte Chance für Trainer über Level 30, XL-Bonbons für gelungene Pokéball-Würfe zu erhalten.

Auf Tier 3 kannst du mehr Bonbons für das Verschicken von Pokémon bekommen und eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn du Pokémon überträgst, wenn du über Level 31 bist. Diese Boni machen das Event besonders attraktiv für erfahrene Trainer, die ihre Bonbonausbeute maximieren möchten.

Weitere Event-Highlights

Welche weiteren Aktivitäten erwarten dich? Während des Events kannst du auch an Feldforschungsaufgaben teilnehmen, die Begegnungen mit Pokémon wie Zobiris, Zobiris, Zorua, Hisui-Zorua, Lichtel, Skallyk, Paragoni und Kryppuk bieten. Einige dieser Aufgaben gewähren dir außerdem Mega-Energie für Gengar, Hundemon, Zobiris, Banette und Absol.

Ein besonderes musikalisches Highlight ist die Remix-Version des Lavandia-Themes, die während des Events zu hören sein wird. Die PokéStops und Arenen werden passend zur Halloween-Stimmung dekoriert, was das Erleben der Spielwelt noch spannender macht.

Was hältst du von den Plänen für das Pokémon GO Halloween-Event 2025? Bist du bereit, neue Pokémon zu fangen und von den speziellen Boni zu profitieren? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!