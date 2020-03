Es gibt Pokémon, die möchte man haben. Dann gibt es solche, die sollte man haben. Und dann gibt es wiederum Taschenmonster, die man einfach haben muss. Zu Letzteren gehören zweifelsohne die Mysteriösen Pokémon, die in Pokémon Go noch immer recht rar sind. Doch so wie es ausschaut, gibt es schon bald wieder ein solch seltenes Pokémon in dem Augmented-Reality-Spiel von Niantic zu fangen. Dabei handelt es sich um ein Wesen, das bereits seit der fünften Spielgeneration existiert und sich weltweit vieler Fans erfreut.

Crypto-Pokémon werden stärker in Pokémon Go

Genesect in Pokémon Go?

Die Rede ist von Genesect, einem Pokémon mit den Typen Stahl und Käfer, das den meisten Spielern als Laborratte von Team Plasma bekannt sein dürfte. Sein Erscheinen in Pokémon Go wurde von dem zuständigen Social-Media-Team jüngst auf Twitter angeteasert, indem ein Bild mit dreieckigen Fußspuren geposted wurde, die stark an die Füße von Genesect erinnern. Dazu gab es die Nachricht, dass etwas Mystisches auf dem Weg sei. Es gab zwar keine weiteren Details, die Community ist sich aber weitgehend einig, dass ein besonderes Event in dem Zusammenhang schon bald angekündigt werden dürfte.

© The Pokémon Company

Das Pokémon Genesect war vor über 300 Millionen Jahren ein mächtiger Jäger, der von vielen anderen Pokémon gefürchtet wurde. Team Plasma hat die Fossilien von Genesect wiederbelebt und Experimente an dem Wesen durchgeführt, mit dem Ziel, das stärkste Pokémon aller Zeiten zu erschaffen. Dafür wurde Genesect im P2-Labor mit Technologie modifiziert, die ihm schlussendlich auch seinen Zweittyp Stahl eingebracht haben. Nachdem das Labor von Natural Harmonia Gropius geschlossen wurde, rekonstruierte der gekränkte Wissenschaftler Dudley Genesect und fügte die Kanone auf dessen Rücken hinzu.

Legendäres Raid-Wochenende, mystisches Pokémon und mehr im Pokémon Go-März

Die Basiswerte von Genesect liegen bei 199 Verteidigung, 252 Angriff und 174 KP. Seine maximalen WP liegen auf Level 40 bei 3.353 Punkten. In Pokémon Go wird das Käfer/Stahl-Pokémon über die folgenden Attacken verfügen: