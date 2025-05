Pokémon Go Fest 2025 – Zug-Falinks und Pikachu im neuen Look erwarten dich

Die Welt von Pokémon Go hat über die Jahre hinweg viele kostümierte Pokémon gesehen. Diese besonderen Pokémon tauchen oft als Teil eines Events oder als Cross-Promotion mit anderen Pokémon-Medien auf. Dieses Jahr, während des Pokémon Go Fest 2025, erwartet uns ein ganz besonderes Highlight: ein kostümiertes Falinks, das als Zug verkleidet ist.

Pikachu und das neue Falinks-Design

Was macht das neue Falinks so besonders? In der Vergangenheit waren kostümierte Pokémon in Pokémon Go oft einfach mit einem Hut oder einer Krone versehen. Doch das neue Falinks hebt sich durch seine Kreativität ab. Als Kampf-Pokémon, das in Formation marschiert, wird Falinks während des Pokémon Go Fest 2025 als Zug dargestellt – die „Lokomotive“ vorne und die restlichen Mitglieder als Waggons.

Parallel dazu wird Pikachu ein neues Design erhalten, das es mit Zylinder, Monokel und in sechs Farbvarianten zeigt. Obwohl Pikachu süß ist, stiehlt das innovative Falinks ihm dieses Mal die Show.

Die Herausforderungen kostümierter Pokémon

Warum können kostümierte Pokémon nicht in andere Spiele übertragen werden? Eine der größten Einschränkungen von kostümierten Pokémon in Pokémon Go ist, dass sie nicht nach Pokémon Home transferiert werden können. Somit bleiben sie auf das Handyspiel beschränkt und können nicht in Hauptspielen wie Pokémon Karmesin und Purpur eingesetzt werden.

Niantic hat bisher nicht bekannt gegeben, wie Spieler das „Choo Choo Falinks“ erhalten können. Es könnte in der Wildnis oder während Raids verfügbar sein, aber die genauen Details werden vermutlich erst im Laufe des Pokémon Go Fest 2025 enthüllt.

Überblick über Niantic und Pokémon Go Feste

Was ist Pokémon Go Fest? Pokémon Go Fest ist ein jährlich stattfindendes Event, das Spieler weltweit anzieht. Niantic, das Unternehmen hinter Pokémon Go, organisiert diese Veranstaltungen, um die Community zu vereinen und spezielle In-Game-Belohnungen zu bieten. Diese Events sind nicht nur ein Highlight für die Spieler, sondern haben auch wirtschaftliche Auswirkungen, wie das Beispiel von 2019 zeigt, als ein Umsatz von etwa 249 Millionen Euro im Tourismus erzielt wurde.

Mit mehreren Standorten weltweit und einem globalen Event im kommenden Monat wird das Pokémon Go Fest 2025 sicherlich wieder Millionen von Spielern zusammenbringen. Es bleibt spannend, welche weiteren Überraschungen Niantic für uns bereithält.

Was hältst du von den neuen kostümierten Pokémon in Pokémon Go? Freust du dich auf das Choo Choo Falinks? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!