Pokémon Go bringt Goldenen Kronkorken für Hypertraining – wie funktioniert’s?

Pokémon Go hat kürzlich ein spannendes neues Item angekündigt, das gegen Ende dieses Monats ins Spiel integriert wird: den Goldenen Kronkorken. Dieses Item, das aus den Hauptspielen der Pokémon-Reihe bekannt ist, ermöglicht es Spielern, mithilfe des Hypertrainings die Werte ihrer Pokémon zu verbessern. Es kann jedoch nur bei Pokémon eingesetzt werden, mit denen die Spieler einen „Großartiger Kumpel“-Status erreicht haben. Spieler müssen zudem spezielle Aufgaben erledigen, um die jeweiligen Werte zu steigern, was den Goldenen Kronkorken zu einer aufregenden, aber anspruchsvollen Neuerung macht.

Details zum Goldenen Kronkorken

Wie funktioniert der Goldene Kronkorken in Pokémon Go? Der Goldene Kronkorken wird den Spielern angeboten, die den Go-Pass Deluxe: Ancients Recovered für 19,99 Euro erwerben. Dieser wird vom Montag, dem 23. Juni 2025 um 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 29. Juni 2025 um 18:00 Uhr in der App verfügbar sein. Zusätzlich zum Goldenen Kronkorken beinhaltet der neue Go-Pass Deluxe auch neue Avatar-Items, die auf Zacian und Zamazenta basieren, zwei Legendäre Pokémon, die im diesjährigen Pokémon Go Fest im Mittelpunkt stehen.

Weitere Boni sind ein Inkubator, ein Glücks-Ei, Rauch und Lockmodule. Spieler, die sich auf die Suche nach Pokémon mit perfekten Werten begeben, könnten durch diese Möglichkeit einen erheblichen Vorteil erlangen. Der Goldene Kronkorken muss jedoch bis zum 6. Juli 2025 um 23:59 Uhr eingelöst werden, und nach der Einlösung haben die Spieler 365 Tage Zeit, um die Hypertraining-Aufgaben abzuschließen.

Besondere Herausforderungen beim Einsatz

Welche Aufgaben sind mit dem Goldenen Kronkorken verbunden? Für die jeweiligen Werte gibt es spezifische Aufgaben: Um die KP zu steigern, müssen die Spieler mit dem trainierenden Pokémon als Kumpel Pokémon erkunden. Für den Angriff sind Aufgaben wie das Teilnehmen an Kämpfen gefordert, während das trainierende Pokémon als Kumpel aktiv ist. Für die Verteidigung stehen Aufgaben wie das gemeinsame Spielen und das Fangen von Pokémon an.

Allgemein sind Goldene Kronkorken in den Hauptspielen schwer zu erlangen, und Pokémon Go hat sie daher ebenfalls rar gemacht. Spieler könnten jedoch die Tatsache kritisieren, dass es derzeit eine Art „Bezahlmauer“ gibt, um an einen Goldenen Kronkorken zu gelangen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sie in Zukunft auf andere Weise verfügbar sein werden.

Alternativen zum Go-Pass Deluxe

Gibt es kostenlose Alternativen zum Go-Pass Deluxe? Spieler, die den Go-Pass Deluxe nicht kaufen möchten, können stattdessen den kostenlosen Go-Pass nutzen. Auch wenn dieser keinen Goldenen Kronkorken bietet, gibt es an diesem Tag andere Belohnungen. Alle Spieler erhalten eine zufällige Begegnung mit Regirock, Regice, Registeel, Regieleki oder Regidrago, wobei jedes Pokémon einen speziellen Hintergrund hat.

Zusätzlich werden Spieler Begegnungen mit dem neuen „dapper“ Pikachu-Kostümdesign haben und Items wie Pokébälle, Sternenstaub, Bonbons und Erfahrungspunkte erhalten. Die Monetarisierung in Pokémon Go ist seit langem ein kontroverses Thema, da es viele Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben, auch wenn das Spiel kostenlos genießbar ist.

Monetarisierung in Pokémon Go

Wie beeinflusst die Monetarisierung das Spielerlebnis? Am selben Tag, an dem der Go-Pass Deluxe zum Verkauf angeboten wird, bietet Niantic auch zeitlich begrenzte Forschungen an, die eine garantierte Begegnung mit einem der Legendären Vögel aus Galar ermöglichen. Spieler müssen sorgfältig abwägen, welche Extras es wert sind, gekauft zu werden, einschließlich des neuen Go-Pass Deluxe.

Planst du, nächste Woche auf den Go-Pass Deluxe aufzurüsten? Wie stehst du zur Monetarisierung in Pokémon Go? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!