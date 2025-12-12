Phantom Blade Zero erscheint im September 2026 – PS5-Highlight mit Kungfupunk-Style

Phantom Blade Zero hat bei den Game Awards 2025 endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten: Am 9. September 2026 erscheint das stilvolle Action-RPG exklusiv für die PlayStation 5 und Windows-PC. Mit seiner einzigartigen Mischung aus wuxia-inspiriertem Kampf, düsterem Steampunk-Design und einer dramatischen Erzählung zählt es zu den meist erwarteten Titeln des kommenden Jahres.

Der neue Trailer, der im Rahmen der Game Awards gezeigt wurde, beleuchtet vor allem die atmosphärischen und erzählerischen Elemente des Spiels. Er beginnt mit einem Überfall auf ein Haus, bei dem ein maskierter Krieger ein Baby rettet. Später stellt sich heraus: Das Baby ist der Protagonist Soul – nun ein tödlicher Assassine auf der Suche nach der Wahrheit über den Mord an seinem Anführer.

Ein düsteres Action-Abenteuer mit fernöstlichem Flair

Was erwartet dich spielerisch in Phantom Blade Zero? Du schlüpfst in die Rolle von Soul, einem schweigsamen, aber entschlossenen Elite-Kämpfer der Organisation „The Order“. Nach einem Verrat bleibt ihm nur wenig Zeit zum Leben: Ein mystischer Heiler kann ihn zwar retten, aber nur für 66 Tage. Diese Frist setzt den dramatischen Rahmen für Souls brutale und intensive Reise durch die sogenannte Phantom-Welt.

Das Spiel ist ein reines Singleplayer-Erlebnis, wobei einige Endgame-Inhalte auch im Multiplayer spielbar sein werden. Es nutzt ein Third-Person-Kampfsystem mit Fokus auf schnelle, präzise Angriffe und ausgefeilte Ausweich- und Kontermechaniken. Neben klassischen Hieben mit der Klinge kommen auch wuchtige Sekundärwaffen wie Äxte, Hämmer und Kanonen zum Einsatz, die für Abwechslung im Kampf sorgen.

Kungfupunk trifft auf Dark Fantasy

Wie definiert sich die Spielwelt von Phantom Blade Zero? Die Welt basiert auf der chinesischen Ming-Dynastie, ist aber durchzogen von düsteren Fantasy-Elementen, Steampunk-Technologie und Cyberpunk-Ästhetik. Der Entwickler nennt diesen Stil „Kungfupunk“ – eine Mischung aus traditionellem Kung-Fu und futuristischen Einflüssen.

Die Spielwelt ist semi-offen aufgebaut, mit miteinander verbundenen Regionen, die teils erst später zugänglich sind. Dabei kannst du oft selbst entscheiden, welchen Pfad du wählst. Die Geschichte bietet mehrere Enden und wird stark durch Nebenquests beeinflusst.

Ein Held im klassischen Sinne

Wer ist der Protagonist Soul? Soul ist ein klassischer „Xiake“ – ein chinesischer Wanderheld, der zwar schweigsam ist, aber stets für das Gute kämpft. Trotz seiner düsteren Umstände hilft er den Schwachen, auch wenn seine eigenen Tage gezählt sind. Diese Heldenfigur ist tief in der östlichen Erzähltradition verwurzelt und bringt eine emotionale Tiefe mit, die über das reine Action-Gameplay hinausgeht.

Technik, Umfang und Wiederspielwert

Was bietet Phantom Blade Zero unter der Haube? Das Spiel läuft auf der Unreal Engine 5 und verspricht beeindruckende Grafik mit hohem Detailgrad. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade, die nicht nur die Gegnerstärke, sondern auch grundlegende Spielmechaniken beeinflussen. Für besonders ambitionierte Spieler ist ein New Game Plus-Modus enthalten, der neue Herausforderungen bietet.

Ein PS5-Highlight für 2026

Wie steht Phantom Blade Zero im Vergleich zu anderen kommenden Exklusivtiteln? 2026 wird ein starkes Jahr für PlayStation-Fans. Neben Phantom Blade Zero erscheinen auch Titel wie Saros (30. April 2026), Marvel’s Wolverine (TBD 2026) und Stupid Never Dies (TBD 2026). Doch kaum ein Spiel erzeugt so viel Spannung wie Phantom Blade Zero, das in der Rolle eines actiongeladenen Erzählabenteuers mit fernöstlicher Prägung aus der Masse heraussticht.

Mit seiner stilvollen Inszenierung, der tiefen Lore und der kompromisslosen Action hat sich Phantom Blade Zero jetzt schon einen Platz auf vielen Must-Play-Listen gesichert. Der Countdown bis zum 9. September 2026 läuft.

