Peppa Pig und Mana erobern Xbox Game Pass – Entdecke die neuen Highlights!

Microsoft erweitert seinen Xbox Game Pass um zwei neue Spiele, die am 25. September 2025 hinzugefügt wurden: Peppa Pig: World Adventures und Visions of Mana. Diese Titel sind die jüngsten Ergänzungen seit Beginn des Jahres, wobei sie die 119. und 120. Spiele im Xbox Game Pass darstellen.

Peppa Pig: World Adventures im Xbox Game Pass

Was erwartet dich in Peppa Pig: World Adventures? Peppa Pig: World Adventures ist ein familienfreundliches Abenteuer, das von Petoons Studio aus Barcelona entwickelt wurde. Das Spiel nimmt dich mit auf eine weltweite Reise zu beliebten Reisezielen wie New York City, Paris und London. Während des Spiels kannst du neue Freunde finden, ein Haus bauen und dekorieren sowie an verschiedenen touristischen Aktivitäten teilnehmen.

Das Spiel ist für die Xbox Game Pass Standard-, PC- und Ultimate-Tiers verfügbar und unterstützt Xbox Cloud Gaming, was bedeutet, dass du es auf einem unterstützten Gerät streamen kannst, auch wenn keine native Version für die Xbox One existiert.

Visions of Mana: Ein neues JRPG

Warum ist Visions of Mana ein Highlight für RPG-Fans? Visions of Mana, entwickelt und veröffentlicht von Square Enix, ist der erste neue Mainline-Titel der Mana-Serie seit über 15 Jahren. Bekannt als Seiken Densetsu 4 in Japan, ist es ein 2024 veröffentlichtes JRPG, das mit seiner fesselnden Geschichte und lebendigen Charakteren punktet.

Das Spiel hat eine „Starke“ Bewertung auf OpenCritic mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 77 und wird von 71% der Rezensenten empfohlen. Es ist ebenfalls über die Standard-, PC- und Ultimate-Tiers des Xbox Game Pass verfügbar und unterstützt Cloud Gaming.

Weitere Neuzugänge und Abgänge im September

Welche weiteren Spiele erwarten dich im Xbox Game Pass? Neben den aktuellen Neuzugängen wird am 30. September 2025 Lara Croft and the Guardian of Light zum Xbox Game Pass hinzugefügt. Gleichzeitig werden drei Spiele aus der Ninja Gaiden: Master Collection den Dienst verlassen.

Für Xbox Game Pass Core-Abonnenten stehen ab dem 1. Oktober 2025 Cities: Skylines – Remastered, Disney Dreamlight Valley und Warhammer 40,000: Darktide zur Verfügung. Diese Titel waren zuvor auf anderen Stufen des Game Pass verfügbar.

Kommende Veröffentlichungen im Oktober

Welche Spiele erwarten dich im Oktober 2025? Der Oktober bringt eine Reihe von Neuerscheinungen für den Xbox Game Pass. Am 1. Oktober werden Sopa – Tale of the Stolen Potato und Little Rocket Lab als Day-One-Releases verfügbar sein. Weitere Titel wie Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2 folgen im Laufe des Monats.

Besonders hervorzuheben ist der 29. Oktober, an dem The Outer Worlds 2 im Xbox Game Pass erscheinen wird, was ein Highlight für viele RPG-Fans darstellen dürfte.

Welche Spiele interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!