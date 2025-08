Paradox-Pokemon bald bei Pokemon Go – Entdecke die möglichen neuen Neuzugänge

In der Welt von Pokemon Go gibt es ständig neue Überraschungen, die dich immer wieder zurück ins Spiel ziehen. Dank eines kürzlichen Datenlecks könnte es bald einige spannende Neuzugänge geben. Diese Leaks stammen von den bekannt dafür bekannten Dataminern @ThePokemodGroup, die eine Liste neuer Pokemon veröffentlicht haben, die angeblich im Code des Spiels aufgetaucht sind.

Paradox-Pokemon und mehr im Anmarsch

Was sind Paradox-Pokemon? Die Paradox-Pokemon sind besondere Wesen aus den Spielen Pokemon Karmesin und Purpur. Sie unterscheiden sich je nach Version des Spiels und könnten bald in Pokemon Go verfügbar sein. Neben diesen sind auch einige legendäre Pokemon und das mystische Pokemon Pecharunt im Gespräch.

Die Liste der möglichen Neuzugänge umfasst:

Wandelndes Wogen

Eisenblatt

Dipplin

Poltchageist

Mortcha

Mokidogi

Munkidori

Fesanbiti

Ogerpon

Archaludon

Hydrapfel

Hustenflamme

Rasender Blitz

Eisenblock

Eisenkrone

Terapagos

Pecharunt

Neue Events und Spekulationen

Welche Events könnten kommen? Mit der nahenden 3-Jahres-Feier von Pokemon Karmesin und Purpur am 18. November 2025 wäre die Einführung dieser neuen Pokemon ein idealer Zeitpunkt für ein großes Event. Die Paradox-Pokemon, die bereits in der 9. Jubiläums-Grafik von Pokemon Go auftauchten, könnten ein Hinweis darauf sein, dass sie bald fangbar sein werden.

Die Aufnahme von Ogerpon, einem beliebten Fanliebling, deutet ebenfalls auf besondere Events oder Forschungsaufgaben hin. Solche Pokemon könnten Teil eines größeren, thematischen Events werden, das das Jubiläum feiert.

Transfermöglichkeiten und Sammlungsoptionen

Was bedeutet das für deine Pokemon-Sammlung? Wenn diese Pokemon auch auf Pokemon Home übertragbar sind, bietet das eine großartige Gelegenheit, deine Sammlung zu vervollständigen, ohne unbedingt beide Versionen von Pokemon Karmesin und Purpur spielen zu müssen.

Obwohl bisher noch keine offizielle Ankündigung gemacht wurde und einige Pokemon schon im Code vorhanden waren, ohne öffentlich zu sein, gibt es doch Hoffnung, dass diese aufregenden Neuzugänge bald kommen. Die Kombination der Paradox-Pokemon aus der Jubiläums-Artwork mit den jüngsten Leaks lässt darauf schließen, dass Walking Wake und Co. schon bald in Pokemon Go gefangen werden können.

Was denkst du über diese möglichen neuen Pokemon? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!