One Piece: Wieso ist Nico Robin so wichtig für die Weltregierung?

Nach den Tumulten in Wano Kuni haben auch die restlichen Mitglieder der Strohhutpiratenbande aus One Piece endlich neue Steckbriefe bekommen. Eines der Mitglieder, dessen Kopfgeld drastisch angestiegen ist, ist Nico Robin.

Ihr Kopfgeld stieg von 130 Millionen Berry auf satte 930 Millionen Berry an. Wir erklären euch, wieso die Weltregierung schon seit vielen Jahren alles daransetzt, Nico Robin einzufangen und warum sie sich ihr hohes Kopfgeld verdient hat.

Nico Robin als wissbegierige Archäologin

Die Archäologin Nico Robin ist eines der wenigen Mitglieder der Strohhutpirat*innen, das von einer Teufelsfrucht gegessen hat. Mit der Flora-Flora-Frucht kann sie Körperteile an beliebigen Stellen wachsen lassen und im Kampf einsetzen. Dadurch wird sie zu einer starken Gegnerin.

Die Erfahrung musste auch Black Maria von der 100-Bestien-Piratenbande machen. Obwohl sie mit 480 Millionen Berry das zweithöchste Kopfgeld von den fliegenden Sechs besaß, wurde sie vernichtend von Nico Robin geschlagen.

Was macht sie so besonders? Schon in einem zarten Alter von acht Jahren wurde auf Nico Robin ein erstaunlich hohes Kopfgeld von 79 Millionen Berry ausgesetzt. Sie zählte damals zum Wissenschaftlerteam von Ohara. Doch die Weltregierung löschte das gesamte Forschungsteam mit einem Buster Call aus, mit Ausnahme von Robin.

Dank des Forschungsteam besitzt Robin die Fähigkeit, die Porneglyphen entziffern zu können. Das erlaubt es ihr, mehr über die Geschichte des Verlorenen Jahrhunderts zu erfahren, die die Weltregierung zu vertuschen versucht. Sie ist außerdem eine der wenigen Personen, die weiß, wo sich die beiden bisher bekannten Antiken Waffen befinden. Die Weltregierung versucht fieberhaft, in den Besitz dieser Antiken Waffen zu gelangen, um das Zeitalter der Pirat*innen zu beenden.

Robin als Zielperson der Weltregierung

Die Weltregierung hat deshalb schon einige Versuche unternommen, um Nico Robin gefangen zu nehmen. Auf Enies Lobby gelang dies der CP9 kurzzeitig, bevor die Strohhutpirat*innen sie aus den Fängen der Weltregierung befreiten. Auf Onigashima startete die Weltregierung deshalb mithilfe der CP0 einen erneuten Versuch, Robin zu fangen. Doch auch in diesem Fall konnte sie entkommen.

Durch ihre hohe Kampfstärke und ihr Wissen um das Verlorene Jahrhundert und die Antiken Waffen ist es für die Weltregierung besonders wichtig, Nico Robin in ihren Besitz zu bringen. Darum würde es uns nicht wundern, wenn ihr Kopfgeld noch weiter ansteigt und die CP0 einen erneuten Versuch unternimmt, um Robin zu fangen.