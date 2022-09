One Piece: Was sind die Antiken Waffen?

Im One Piece-Universum sind die Antiken Waffen heiß begehrt. Allen voran versucht die Weltregierung, die zerstörerischen Waffen in ihren Besitz zu bringen, um das derzeitige Piratenzeitalter zu beenden. Was die Faszination rund um die Antiken Waffen ausmacht und was sie überhaupt sind, verraten hier euch in den folgenden Zeilen.

Zerstörende Waffen aus vergangenen Zeiten

Die Antiken Waffen stammen aus der Zeit des Verlorenen Jahrhunderts und sollen eine so große Zerstörungskraft besitzen, dass sie sogar ganze Inseln zerstören können. Ihr Standort ist auf den Porneglyphen verewigt, die ebenfalls aus derselben Zeit stammen.

Wie viele Antiken Waffen gibt es? In der Welt von „One Piece“ gibt es insgesamt drei Antike Waffen, die nach verschiedenen Göttern benannt wurden:

Pluton

Poseidon

Uranus

Was wissen wir über Pluton? Bei Pluton soll es sich um das mächtigste Kriegsschiff aller Zeiten handeln. Die Baupläne des Schiffs waren im Besitz von Franky, doch er verbrannte sie vor den Augen der CP9.

Der Porneglyph auf Alabasta hat bereits verraten, dass sich die Antike Waffe auf Wano Kuni befindet. In Manga-Kapitel 1055 präzisiert Kozuki Sukiyaki den Aufenthaltsort und erklärt, dass sie sich am Fuße des Mount Fuji auf Wano Kuni befinden soll. Allerdings habe er die Waffe noch nie mit eigenen Augen gesehen.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Um die Waffe freizulassen, müssen „die Grenzen Wano Kunis“ geöffnet werden. Damit ist wortwörtlich gemeint, dass die Wände rund um die Insel entfernt werden müssten, um Pluton zu bergen.

Was wissen wir über Poseidon? Die einzige Antike Waffe, über die wir bereits einiges wissen, ist Poseidon. Sie ist die Kraft, die Seekönige zu kontrollieren. Dabei handelt es sich um riesige Meereslebewesen, die in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen vorkommen. Sie greifen alles an, was ihnen in die Quere kommt.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Momentan befindet sich die Antike Waffe auf der Fischmenscheninsel, genauer gesagt schlummert die Kraft in der Meerjungfrauenprinzessin Shirahoshi. Sie hat die Kraft über Generationen weitervererbt bekommen.

Was wissen wir über Uranus? Leider wissen wir über Uranus nur, dass diese Antike Waffe existiert. Es ist weder bekannt, wo sie zu finden ist, noch was sie überhaupt für eine Art Waffe ist. Somit müssen wir uns auf die kommenden Manga-Kapitel gedulden und hoffen, dass Mangaka Eiichiro Oda das Geheimnis um die Antiken Waffen bald vollständig lüften wird.